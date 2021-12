Von Angela Portner

Eppingen. Die neuen Räume der Volkshochschule im ehemaligen Forstamt in der Kaiserstraße wurden herausgeputzt, denn Lernen hat längst nicht mehr nur mit stupidem "büffeln" zu tun. Wenn sich triste weiße Wände mit Kunst schmücken, ist das etwas fürs Auge, fürs Herz und für die Seele. Nicht nur Volkshochschulleiterin Christiane Stroh findet es toll, dass der Unterricht künftig in einer Umgebung stattfindet, die fast schon wie eine Galerie anmutet. Auch von den Kursteilnehmenden kommen dafür immer wieder begeisterte Rückmeldungen. "18 x Kunst" heißt die Ausstellung vom Kunstkreis Kraichgau, die bis 31. März nächsten Jahres zu sehen sein wird.

"Einen repräsentativen Querschnitt unterschiedlicher Positionen", nennt es Museumsleiter Peter Riek. Franz Blaser, Vorsitzender vom Kunstkreis Kraichgau, findet, dass die Betrachtung der Werke wie ein "Wandeln auf schmalem Grat" ist. Alexandra Tasios hat ihr Ölbild so genannt. Zarte Aquarellbilder taugen nicht nur als Gegenpol, sondern sind zudem auch visueller Richtungswechsel: Der "Stille Waldsee" von Brigitte Thiele suggeriert einen herbstlichen Spaziergang; Petra Nolting hat ihren "frühen Vogel" samt morgendlicher Wurmspeise ins Dachfenster gesetzt und Meike Hiller-Blaser eine Familie bei der "Wanderung" in leuchtende orange-rote Farbe getaucht. Sonnenauf- oder Sonnenuntergang? Letzteren hat Ute Dopf an einem Fluss beobachtet und den stillen, aber kraftvollen Moment mit Acrylfarbe verewigt.

Die Galerie in der Volkshochschule wird ganz sicher keine Eintagsfliege sein: Immer in den Wintermonaten wird der Kunstkreis hier auf das Schaffen seiner Mitglieder aufmerksam machen. "Manchmal werden wir es unter ein Thema stellen", sagt Blaser. Den Auftakt gestalteten 18 Künstler. 111 Mitglieder hat der Verein. 90 Prozent von ihnen sind künstlerisch aktiv, die anderen fördern deren Wirken mit ihrer Mitgliedschaft. Um Kunst sicht- und erlebbar zu machen, muss sie raus aus den privaten Räumen. Ausstellungen in öffentlich zugänglichen Gebäuden, wie zum Beispiel der Sparkasse, gibt es jedes Jahr – nicht nur in Eppingen, sondern auch in Sinsheim und anderen Orten. Viel Aufmerksamkeit heimste man im Sommer mit der Präsentation von Kunst in Schaufenstern ein, die nicht nur schön anzusehen, sondern zudem in eine aktive Korrespondenz mit dem Warenangebot trat.

Auch bei dieser Ausstellung ist Sandra Harms wieder dabei. Mit ihrem zackigen "Störbild" zwischen Fernsehern erregte die gebürtige Eppingerin, die heute in Gemmingen lebt, bereits im Sommer Aufmerksamkeit. Kunst ist die Essenz des Wesentlichen. "Enso" hat sie ihr Bild genannt – japanische Kalligrafie als Symbol des Zen-Buddhismus. In ihren rauschenden Strudel hat sie düsteres Schwarz gekippt. "Manchem gefällt das, andere können nichts damit anfangen", sagt Blaser, der selbst fotokünstlerisch tätig ist. Sein "Blattwerk" macht Details sichtbar, an denen man sehenden Auges meist vorbeigehen würde. Andere Künstler, wie zum Beispiel Annegret Reiner, können mit Farbe und Pinsel sehr lange auf den richtigen Moment warten. Mit ihren "Weißen Hortensien" hat sie diesen fraglos erwischt.

"Besonders bei den Kreativkursen ist die Ausstellung eine schöne Anregung", meint Stroh. Zeichnen, malen, aber auch töpfern hat die Volkshochschule schon seit zig Jahren im Programm und immer kommen neue Techniken, wie zum Beispiel die "Ebru-Kunst" aus der türkischen Kultur, hinzu. Stroh nutzt die Exponate jedoch auch für den interaktiven Sprachunterricht, denn Bildbeschreibungen vereinen nicht nur Vokabeln und Grammatik, sondern schulen auch die Ausdrucksfähigkeit.

Die Ausstellung ist bis zum 31. März in den Räumen der Volkshochschule in der Kaiserstraße 1 zu sehen. Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Besichtigung nur mit telefonischer Anmeldung unter 07262 / 2069518.