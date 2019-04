Eppingen. (pol/mare) Aufatmen in Eppingen: Ein vermeintlicher Beobachter von Kindern war nur ein Restaurator. Das berichtet die Polizei.

Aber der Reihe nach: Am Freitag, 12. April, berichtete ein Kind der Raben- und Adlergruppe des Kindernests seiner Erzieherin, dass ein Mann durch eine Hecke hindurch in den Garten des alten Forstamts in Eppingen fotografierte. Der Mann soll hierbei ein Handy genutzt haben.

Der Mann verschwand mit einem Auto, noch bevor die Erzieherin ihn ansprechen konnte. Die Polizei übernahm die Ermittlungen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Unbekannte die im Garten spielenden Kinder fotografierte.

Wie sich nun herausstellte, handelte es sich bei dem Fotografen um einen ortsansässigen Restaurator, der das Gebäude des alten Forstamts für ein neues Projekt fotografierte. "Der junge ,Adler' bewies am 12. April, dass er zurecht in der Adlergruppe ist", so ein Polizeisprecher, "da er mit Adleraugen den Fotografen erkannte."