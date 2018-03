Eppingen. (y) Entgegen dem bundesweiten Trend sind die Ausleihzahlen in der Eppinger Stadtbücherei und der Außenstelle Mühlbach gegenüber dem Vorjahr in 2017 leicht gestiegen. Auch die Volkshochschule verzeichnete im vergangenen Jahr Zuwächse. Vor allem Kurse in den Themenfeldern Kultur- und Gesellschaft sowie Kunst und Kreativität wurden stärker nachgefragt. Die Teilnehmerzahlen an den "Klassiker" Gesundheit und Sprachen sind dagegen rückläufig. Das geht aus den Rechenschaftsberichten hervor, den die beiden Kultur- und Bildungseinrichtungen im Verwaltungsausschuss vorgestellt haben.

Mit aktuell 1263 aktiven Büchereibesuchern sei der Neuzugang von 120 Lesern in 2017 für die Büchereileitung sehr zufriedenstellend. Neben der klassischen Medienausleihe war der Veranstaltungsbetrieb ein wichtiges Tätigkeitsfeld an beiden Büchereistandorten. 90 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene mit insgesamt mehr als 800 Besuchern veranstaltete die Bücherei im vergangenen Jahr.

Positiv entwickelt hat sich auch die "Onleihe" via Internet. Seit der Einführung vor drei Jahren zeigten sich die Entleihen in einem stetigen Aufwärtstrend. Waren es anfangs 796 Downloads, wurden im vergangenen Jahr 5733 Mal Titel abgerufen. Das Tätigkeitsfeld Onleihe ist seit diesem Jahr mit einem E-Learning-Angebot erweitert und ab dem kommenden dem Frühjahr wird das ausgebaute WLAN die Attraktivität der Büchereien heben.

Unterschiedlich ist die Entwicklung des Kursangebots der Volkshochschule Eppingen-Gemmingen-Ittlingen. Starken Zuwächsen in den Programmbereichen Kultur, Gesellschaft und Kunst steht ein Teilnehmerrückgang in den Bereichen Gesundheit und Sprachen gegenüber.

Die VHS-Leitung führt dafür unterschiedliche Gründe an. Nach wie vor sei das Interesse an Gesundheitskursen der Volkshochschule groß, es könne aber nicht immer bedient werden, weil Dozenten fehlten. Das Interesse an klassischen Sprachkursen sei dagegen tatsächlich rückläufig. Die Ursachen sieht das VHS-Team in der guten Sprachbildung an den Schulen und der großen Nachfrage an berufsbezogenen Crash-Kursen.

Bei den Sprachkursen bildet zudem das Jahr 2016 mit den Deutschkursen für Ausländer eine besondere Situation. In 2017 sei dieses Angebot entsprechend der rückläufigen Flüchtlingsbewegung stark zurückgefahren worden, was sich entsprechend auf die Statistik auswirke.

Insgesamt, so das Leitungsteam, gelte es für die Volkshochschule weiterhin, erfolgreich Angebotsnischen zu finden, die auf ein starkes Interessentenfeld treffen. So seien im letzten Jahr Exkursionen, Tagesfahrten und Reisen sehr beliebt gewesen, und auch künftig werde der Programmbereich Kultur und Gesellschaft im Blickfeld der Schulleitung bleiben.