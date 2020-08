Von Angela Portner

Eppingen. Weder Corona noch ein Motorschaden konnten den Bürgerbus ausbremsen. Seit vielen Wochen kurvt er auf zwei Routen durch die Fachwerkstadt und verzeichnet konstante Zuwächse bei den Fahrgastzahlen. Auch zu Hause hängt der Fahrplan an der Pinnwand und schreit förmlich nach einem Selbstversuch für einen autofreien Nachmittag. Doch bevor ich mir mittags meine Tasche samt Einkaufskorb schnappe, ist Planung angesagt. Schließlich will ich meine Zeit nicht unnütz vertrödeln. "Treffen mit Beate" steht am Nachmittag auf dem Terminplaner. Einkaufen und zur Post müsste ich aber auch noch. Na, ob das alles klappt?

Das Telefon klingelt just in der Minute, als ich den Schlüssel umdrehe. Zurückspurten geht nicht, denn ich bin, wie so oft ein bissel spät dran. Der Bus ist pünktlich und ich muss einen Schritt zulegen, als ich ihn von Weitem im Südring anrollen sehe. Doch irgendwie muss die Fahrerin gemerkt haben, dass ich mit will und stoppt. "Wink und Fahr", erklärt sie lächelnd, als sich die Tür öffnet, und kaum habe ich mich samt Maske auf den gut gepolsterten Sitz fallen lassen, geht es auch schon weiter. Vorbei an leeren Haltestellen, dem Seniorenstift in der Waldstraße bis zum Bahnhof. Gerade einmal zehn Minuten später bin ich am Edeka.

"Ach Gott, sie hat der Himmel geschickt", freut sich eine ältere Dame, die beim Anblick des Bürgerbusses geradewegs ins Schwärmen kommt. Aus Kirchardt sei sie gekommen, um hier mit ihrem Mann zum Arzt zu gehen. Jetzt fragt sie sich, wie sie später am besten nach Hause kommt. So weit fahre sie zwar nicht, erklärt Eyer, die sich geduldig ihre Geschichte anhört, aber dafür könnte sie die Eheleute später am Bahnhof absetzten. Bevor es weiter geht, drückt sie ihr einen Fahrplan in die Hand: "17 Uhr fahren wir die letzte Runde."

Vier Stunden geht die Schicht für die Fahrerin, die im Hauptberuf Polizeibeamtin ist. Bürgerbusfahren mache ihr vor allem deshalb Spaß, weil sie gern im Kontakt mit anderen Menschen ist und auch wenn das Schwätzchen mit den vorwiegend älteren Gästen mal länger ausfällt: "Wir nehmen uns gern die Zeit." 26 Fahrer sind derzeit im Verein gelistet, davon sind wegen der Corona-Situation 21 im aktiven Fahrdienst. "Wir könnten noch mehr gebrauchen", sagt Vereinsmitglied Rudi Eyer. Zweimal hat man deswegen bereits mit Infoständen für eine Mitgliedschaft geworben. Die ist für Fahrer genauso kostenfrei wie der Personenbeförderungsschein. "Spätestens zur Gartenschau wollen wir auch die Stadtteile anfahren", erklärt Eyer. Der dafür benötigte zweite Bus wird voraussichtlich im Oktober oder November vom Band rollen.

Für mich geht es weiter zum Marktplatz, wo ich mich mit meiner Freundin ganz entspannt auf ein Schwätzchen und ein Eis treffe. Auf dem Weg zurück zum Bahnhof habe ich danach noch einen kurzen Stopp bei der Bank eingelegt, in der Bahnhofstraße meine Schuhe vom Schuhmacher geholt und bin genau 16 Uhr wieder in den Bus zum Edeka-Markt gestiegen. Die halbe Stunde bis zur Abfahrt nach Hause nutze ich zum Einkaufen.

Dann wird es eng. Nicht zeitlich, eine korpulente ältere Dame drängt sich völlig verschwitzt mit übervollen Einkaufstaschen in den Bus. "Tram, Tram", ruft sie hektisch der Fahrerin zu. Die hebt fragend die Hände, doch mehr ist wegen sprachlicher Verständigungsprobleme nicht zu erfahren. Eyer muss einen Umweg fahren, um die Frau letztlich am Berliner Ring aussteigen zu lassen. Die sechs Minuten Verspätung muss sie dafür später an ihrer Pause "abknapsen". Immerhin klimpert es als kleine Entschuldigung dann im Sparschwein.