Eppingen. (pol/run) 500 verendete Forellen fand ein Züchter am Donnerstag in einem seiner Teiche. Er und die alarmierte Polizei stellten fest, dass ein unbekannter Täter an dem Tod der Tiere Schuld hat. Die Zuchtteiche des Besitzers liegen zwischen Kirchardt-Berwangen und Eppingen-Richen.

Der Täter manipulierte den Frischwasserzufluss, so dass zu wenig Sauerstoff in das Becken kam und die Forellen verendeten. Diese Tiere waren eineinhalb Jahre alt und hatten einen Wert von etwa 2500 Euro.

Die Jungfische und die ausgewachsenen Forellen in den anderen Becken überlebten. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag an den Fischteichen im Gewann Richert verdächtige Personen oder ein Fahrzeug gesehen haben, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefon 07262 / 60950 zu melden.