Eppingen. (rnz) Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag eine 69-Jährige in den Bahnhofswiesen in Eppingen verletzt hat, sucht das Polizeirevier Eppingen nach drei bis vier Jugendlichen, die den Angreifer vertrieben und sich um die Frau kümmerten.

Gegen 23.30 Uhr waren sich die 69-Jährige und der Unbekannte beim Flaschensammeln im Park begegnet. Der Mann schlug mit einer Plastikflasche auf die Frau ein, die zu Boden stürzte. Nachdem die Jugendlichen der leicht Verletzten halfen, wurde sie von Sanitätern versorgt.

Der Unbekannte soll circa 65 bis 70 Jahre alt sein, schulterlange helle Haare haben, ungefähr 1,65 bis 1,75 Meter groß sein und eine stabile Statur, einen Bart oder Schnauzer sowie eine auffällige Brille mit dicken Gläsern haben. Was der Grund für den Angriff war, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Eppingen bittet die couragierten Jugendlichen, sich unter der Telefonnummer 07262 / 60950 zu melden. Auch Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen.