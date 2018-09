Im Waldkindergarten "Sonnentau" können die Kinder auch weiterhin Natur hautnah erleben. Die Trägerschaft geht allerdings zum Jahreswechsel an die Stadt Eppingen über. Archivfoto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Nach dem vormals evangelischen Hellbergkindergarten, der seit Januar unter der Regie der Stadt betrieben wird, übernimmt die Kommune nun auch den Waldkindergarten Sonnentau. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung am Dienstag einstimmig gebilligt. Da auch der bisherige Trägerverein bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zugestimmt hat, steht dem Betriebsübergang zum 1. Januar 2019 nichts mehr im Wege. Für die derzeit rund 20 "Sonnentau"-Kinder und deren Eltern soll sich hinsichtlich der Betreuungsverträge nichts ändern, die vier Erzieherinnen, die sich zwei Vollzeitstellen teilen, werden dank der betrieblichen Altersversorgung der Stadt voraussichtlich sogar etwas bessergestellt.

Unter anderem ein durch giftige Raupen erzwungener Umzug und mehrere Fälle von Vandalismus hatten dem bisherigen privaten Trägerverein zugesetzt und die Vereinsfinanzen laut Oberbürgermeister Klaus Holaschke stark in Mitleidenschaft gezogen. Wiederholt hatte die Stadt dem Verein ausgeholfen. "Mit der Übernahme der Trägerschaft gewährleisten wir die Fortsetzung der Waldpädagogik", sagte Holaschke und betonte, dass diese dem Gemeinderat sehr wichtig sei.

20 Kinder werden derzeit im Sonnentau-Domizil im Stadtwald betreut. Dort erleben sie Natur und Wetter hautnah. Im Winter dienen ein Bauwagen und ein großes Tipi als Rückzugsort; im Notfall kann die Gruppe ins Jugendzentrum in der Scheuerlesstraße ausweichen. Dass etliche Kinder auf der Warteliste stehen, spiegelt die Beliebtheit des waldpädagogischen Angebots wider.

Seit Jahren trägt die Stadt bereits nahezu 70 Prozent der Betriebskosten. Die restlichen 30 Prozent stemmt der Verein über Elternbeiträge und Spenden. Weil das für die Ehrenamtlichen zunehmend schwieriger wurde, wurde bereits über Einschnitte nachgedacht, die mit der Betriebsübernahme nun aber vom Tisch sind. Ob die "Sonnentau"-Gruppe angesichts der Nachfrage vielleicht sogar vergrößert wird, ist eine Zukunftsoption. Vorerst soll es aber beim bisherigen Angebotsumfang bleiben.

Im Herbst ist laut Stadtverwaltung ein Elternabend geplant, bei dem es weitere Informationen geben soll. In den nächsten Tagen will die Verwaltung außerdem Gespräche mit den Erzieherinnen führen. Das erklärte Ziel dabei: Alle sollen in den Dienst der Stadt wechseln.

CDU-Stadtrat Klaus Scherer bescheinigte dem Erzieherinnenteam und dem Trägerverein eine jahrelange gute Arbeit. Die Eltern könnten sich nun sicher sein: "Es geht weiter." Grünen-Fraktionschef Peter Wieser sprach von einem "Juwel" im Eppinger Wald, das auch auf andere Kitas ausstrahle, und Jörg Haueisen (FBW) machte sich dafür stark, dass das bisherige pädagogische Konzept auch unter der Trägerschaft der Stadt weitergeführt werden solle. Mehrfach kritisiert wurden die immer wieder vorgekommenen Sachbeschädigungen. "Wir sind ratlos angesichts des Vandalismus", bekannte Hartmut Kächele (SPD).

OB Holaschke zeigte sich nach der Abstimmung zuversichtlich, dass der Übergang reibungslos gelingt: "Ein bisschen Erfahrung haben wir mit dem Betriebsübergang von Kitas."