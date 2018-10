Von Armin Guzy

Eppingen. Mit ihren abgeschnittenen Flatterband-Stücken stehen einige Honoratioren noch auf der nigelnagelneuen Fahrbahn, da saust auch schon das erste Auto schwungvoll durch den Minikreisel und die Mühlbacher Straße stadteinwärts. Nach monatelanger Vollsperrung und erheblichen Unannehmlichkeiten insbesondere für Anwohner, aber eigentlich für alle Eppinger, ist die wichtige Verkehrsader wieder freigegeben. "Ein wichtiger Baustein für unsere Innenstadtentwicklung und ein Ereignis, auf das wir sehr, sehr lange hingearbeitet haben", betonte Oberbürgermeister Klaus Holaschke bei der Eröffnungsfeier vor gut 150 Bürgern. "Es ist mehr als eine Straße und zwei Kreisverkehre, die wir heute übergeben."

Gut 15 Jahre lang waren Stadtverwaltung und Gemeinderat mit der schrittweisen Umgestaltung der westlichen Innenstadt befasst - und in diesem Zusammenhang auch mit meist diffizilen und langwierigen Verhandlungen um Grundstücke. Die Freigabe der neugestalteten Mühlbacher Straße ist nach dem Abräumen und der Wiederbebauung des ehemaligen Hecker-Areals mit einem Edeka-Markt der zweite große Baustein in jüngster Zeit, viele kleinere flankieren die Aufwertung des Quartiers, darunter auch neue Wohnhäuser.

Der letzte große Baustein, das verschwieg Holaschke nicht, aber fehlt noch: der Umbau des alten Edeka-Marktes in ein Fachmarkt-Zentrum. Bei diesem Vorhaben der Projektentwicklungsgruppe Krause aus Bayreuth tut sich seit Monaten wenig bis nichts. Noch immer steht der alte Edeka-Markt unverändert da, die Gartenschau in Eppingen rückt näher, und OB Holaschke und Bürgermeister Peter Thalmann hätten ihre Reden zur Freigabe der Straße sicher äußerst gerne eben nicht auf dem leeren Parkplatz des alten Marktes gehalten, der den Stillstand dieses Vorhabens so deutlich vor Augen führt.

Holaschke betonte auch, dass die Mühlbacher Straße zwar ein sehr wichtiger, aber eben nur ein Baustein von vielen für die Aufwertung der Innenstadt sei. Vor 18 Jahren waren in einem Bürgerbeteiligungsprozess Schwerpunkte herausgearbeitet worden, von denen die meisten inzwischen erfolgreich umgesetzt wurden. Fast 20 Millionen Euro hat das bislang gekostet. "Wir wollen eine lebendige Innenstadt der kurzen Wege", brachte Holaschke die Zielsetzung auf den Punkt, "und sind nicht immer dafür gelobt worden."

Gerade wegen des zunehmenden Verkehrs und der Ansiedelung der Einkaufsmärkte habe die Mühlbacher Straße als Verkehrsachse in den zurückliegenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Auch der Neugestaltung dieser Straße seien zunächst schwierige und zähe Grundstücksverhandlungen vorausgegangen. "Da ging’s manchmal wirklich um ein paar Quadratmeter", verriet Holaschke nun. Hinzu kamen planerische Herausforderungen und eine Boomphase der Bauwirtschaft, die die Stadt zu einer Planänderung gezwungen hatte.

Bürgermeister Peter Thalmann skizzierte anschließend die vielfältigen Herausforderungen der nun abgeschlossenen Baustelle, von denen die Brücke die größte war. Alleine 21 Pfeiler, die in bis zu zwölf Meter Tiefe getrieben wurden, waren nötig, um der neuen Brücke die erforderliche Stabilität zu geben. Die alte, 1952 gebaut und mit einer Armierung, die längst von Streusalz zerfressen war, habe sich nicht einfach sanieren lassen, sondern musste größtenteils neu aufgebaut werden - inklusive der hier verlaufenden Versorgungs- und Telekommunikationsleitungen.

Thalmann ging auch kurz auf die zunächst unerfreuliche Kostenexplosion ein, die im Rückblick wohl doch ein Glücksfall war. Ursprünglich sollten nicht beide Kreisverkehre im selben Jahr gebaut werden. Weil das Ausschreibungsergebnis für den ersten Bauabschnitt aber so weit von den Vorstellungen der Planer entfernt war, wurde die Ausschreibung aufgehoben und wiederholt - diesmal mit allen Gewerken: Straßenbau, neue Brücke, neue Gehwege und zwei Kreisverkehre. "Der Auftrag wurde größer, die Kosten wurden günstiger", blickte Thalmann nun zurück. 1,5 Millionen Euro werden nun am Ende voraussichtlich fällig, 500.000 Euro davon übernimmt das Land.