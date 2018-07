Eppingen. (apo) Viel Blech wälzt sich seit der Schließung am gestrigen Freitag der Bundesstraße durch die Fachwerkstadt. Besonders die Bismarck-, Rappenauer und Willhelmstraße zeigten sich morgens und mittags hoch frequentiert. Doch auch wenn die Verkehrsführung besonders ortsfremde Fahrer manchmal zu verunsichern schien, blieb das große Chaos aus. Bereits am Donnerstag Nachmittag hatten Mitarbeiter der Firma Dollner Verkehrstechnik aus Lauffen bis in die Abendstunden unübersehbare Fahrbahnmarkierungen, Umleitungs-, Stopp- und Sperrschilder in den betroffenen Straßen installiert.

Missachtet wurden Vorschriften vor allem in der Bismarckstraße, wo beidseitig ein generelles Halteverbot verfügt wurde, um den reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Doch manche konnten dem kurzen Halt vor Apotheke oder Metzgerei wohl einfach nicht widerstehen. Richtig brenzlig wurde es aber, wenn die gegenläufige Sperrung der Wilhelmstraße von Lastkraftfahren nicht beachtet wurde. Dann hieß es "Augen zu und durch", denn Wendemanöver sind für die großen Brummer dort gar nicht möglich, und weil die Nerven wegen der Hitze sowieso bei manchem Autofahrer blank lagen, konnte dann schon mal ein böses Wort das andere geben.

Ansonsten verhielten sich die meisten Autofahrer erstaunlich diszipliniert, geduldig und rücksichtsvoll. Dennoch war in der Brettener Straße das Flanieren wegen des hohen Verkehrsaufkommens empfindlich gestört, auch wenn die Ladenstraße immer noch verkehrsberuhigte Zone ist. Viele werden sich wohl in den nächsten Wochen an die Zeiten erinnern, bevor die Umgehungsstraße gebaut wurde.

Etwas Geduld mussten Autofahrer mitbringen, die von der Waldstraße in den Kreisverkehr einbiegen wollten. Hier hat der durch die Bismarckstraße geleitete Verkehr absolutes Vorfahrtsrecht und es kann in Stoßzeiten zu nervigen Rückstausituationen kommen. Stadtbahnnutzer sollten für die Fahrt zum Bahnhof deshalb vorsichtshalber mehr Zeit einplanen.

Nachdem Ordnungsamt und Polizei die Situation am ersten Tag beobachtet haben, wird allerdings deutlich, dass weitere Änderungen in der Verkehrsführung notwendig werden. Das betrifft insbesondere den Bahnübergang Bahnhofstraße. Revierleiter Jens Brockstedt wird hier empfehlen, den Übergang zu schließen und den Verkehr von der Bahnhofsstraße in die Eisenbahnstraße über den Übergang Lanzstraße in die Heilbronner Straße zu leiten. So soll gewährleistet werden, dass die Gleise am Kreisel frei bleiben, damit der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt wird.