Eppingen. (guz) "Das wird nichts mehr." So und ähnlich hatten sich in den zurückliegenden Monaten viele Eppinger angesichts des wiederholt verschobenen Baubeginns in der Brettener Straße 4-6 geäußert. Bereits vor drei Jahren hatte der Kirchardter Malermeister Josef Kaya die beiden alten Gebäude an der Eppinger Einkaufsstraße gekauft und die Umbaupläne im Gemeinderat vorgestellt, der prompt Änderungen forderte. Es sollte nicht die einzige Hürde bleiben.

Nun aber scheinen die meisten Probleme geklärt, und Bagger und Bauarbeiter schaffen seit Tagen sichtbare Fakten an höchst sensibler Stelle im Herzen der Stadt. Und das unter reger Beobachtung. Manche Eppinger sollen ihre Mittagspause derzeit sogar hauptsächlich mit "Baustellen-Gucken" verbringen.

Denn der Abbruch der beiden zwischen den Nebengebäuden eingekeilten alten Häuser ist schwierig und deshalb spektakulär. "Das braucht unglaublich viel Handarbeit", sagt Architekt Gunter Schwarz, der das Projekt nun betreut, nachdem der erste Planer gestorben war und die Herangehensweise eines zweiten wohl nicht Kayas Vorstellung entsprach. Mit Schwarz an seiner Seite ist der Investor nun aber zuversichtlich, hier im Herbst 2019 eine 200 Quadratmeter große Ladenfläche und darüber sechs Wohnungen einweihen zu können. Danach soll auch Haus Nummer 8, das der Stadt gehört, abgerissen und das Grundstück neu gebaut werden.

Der ersten großen Herausforderung gleich zu Beginn begegneten Kaya und Schwarz mit etlichen Kubikmetern Beton. Keiner habe vorher gewusst, sagt der Architekt, dass der Keller von Haus Nummer 4 bis unter die denkmalgeschützte "Alte Post" reicht. Er musste erst mit Beton verfüllt werden, sonst wäre die Statik des denkmalgeschützten Fachwerkhauses aus dem Jahr 1588 gefährdet gewesen. Überhaupt sei der Untergrund problematisch und der Platz höchst beengt, sagt Schwarz. Zur Sicherung der Brettener Straße muss eine Spundwand errichtet werden, bevor der neue Keller ausgehoben werden kann. Zudem ist ein Bodenaustausch nötig, und der Baukran kann nicht auf der Brettener Straße aufgestellt werden. Er wird auf das "Tüx"-Areal ausweichen.

Insgesamt hätten die zusätzlichen Maßnahmen die Baukosten von vormals unter auf nun deutlich über zwei Millionen Euro getrieben, schildert Kaya. Ans Aufgeben habe er aber nie ernsthaft gedacht: "Ich habe der Verwaltung und dem Gemeinderat mein Wort gegeben, und Kapital steht nicht über diesem Wort." Er freue sich auf den ersten Stein über der Kellerdecke, sagt Kaya, und auf ein "neues Bauwerk mit Bedeutung" für die historische Fachwerkstadt.