Die historische Stadtmauer in der Leiergasse wurde saniert und jetzt abgerechnet. 233 000 hat die Stadt in diesen Abschnitt investiert. Foto: Stadt Eppingen

Eppingen. (wok/sb) Während der für den gestrigen Montag geplante Startschuss zur Neugestaltung der Mühlbacher Straße noch auf sich warten lässt - Stadtsprecher Sönke Brenner: "Wegen der Kälte wird erst nächste Woche begonnen" - rechnete der Technische Ausschuss des Gemeinderats jetzt die Sanierung der Stadtmauer ab. Die umfangreiche Maßnahme in der Leiergasse hat alles in allem 233.000 Euro gekostet. Da die Kostenberechnung bei 335.000 Euro lag, konnte sogar günstiger als gedacht abgeschlossen werden.

Die Sanierung der Stadtmauer erfolgte in mehreren Bauabschnitten, die vom Baufortschritt in der Leiergasse abhängig waren. Nach mehreren Arbeitsschritten wurden die jetzt abgerechneten Arbeiten schon im November 2016 fertig gestellt. Ein wichtiger Baustein in der Sanierung der Leiergasse war die Instandsetzung des Teilstücks der Stadtmauer im hinteren Bereich der historischen Gasse. Die Standfestigkeit der Stadtmauer war sehr in Mitleidenschaft gezogen.

Voraussetzung für den Umbau und die Sanierung waren die erfolgreichen Grunderwerbsverhandlungen, die 2014 zum Abschluss gebracht werden konnten. Nach der Kartierung und dem Abbau der stark geschädigten Bereiche wurden aus statischen Gründen L-Steine zur dauerhaften und nachhaltigen Entlastung des Mauerfußes entlang der Leiergasse eingebaut. Nach Fertigstellung des Straßenbaus wurden die aufgehenden Bereiche und die Abdeckung der Mauer hergestellt.

Ein weiterer Arbeitsschritt war die komplette Nachverfugung. Die Firma Natursteinwerke Harald Holz aus Mühlbach führte die Mauerwerksinstandsetzungsarbeiten durch. Die Konservierungsarbeiten fielen deutlich hinter der Beauftragungssumme zurück. Wesentlicher Grund war, dass die Herstellung der Stufenanlagen zur Überbrückung des Höhenunterschiedes von der Leiergasse in die Gärten zurückgestellt wurde. Im Rahmen der Planungen für die Gartenschau 2021 wurde dieser Bereich inzwischen detailliert überplant. Im Verlauf der Sanierungsarbeiten hat sich ergeben, dass aufgrund des Schadensbildes die angebauten Hütten und Putzflächen entfernt werden mussten. Zur Sicherung der Treppeneingänge wurden Granitschwellen angebracht.

Das Land bezuschusste die Sanierung mit Mitteln aus der Denkmalförderung in Höhe von 21.730 Euro. Aus dem Bund-Länder-Programm ASP erhielt die Stadt 137.100 Euro.