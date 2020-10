Von Angela Portner

Eppingen-Rohrbach. Tierschutz macht auch vor Hühnereiern nicht halt. Während die daraus schlüpfenden, goldgelben Küken Kinderaugen blitzartig zum Strahlen bringen können, schauen viele Hühnerzüchter mit Eurozeichen-Blick unters flauschige Federkleid. Weiblich oder männlich? Die Antwort auf diese Frage entscheidet über die Lebensdauer. Während weibliche Tiere als fleißige Legehennen Geld in die Kasse bringen, ist mit Hähnen kein Staat zu machen: Sie legen weder Eier, noch eignen sie sich zur Mast. Etwa 45 Millionen werden in Deutschland jedes Jahr kurz nach dem Schlüpfen getötet. Dass dies ab 2022 nun per Gesetz verboten werden soll, sei zwar eine längst überfällige Entscheidung, geht Georg Heitlinger aber nicht weit genug.

Auf seinem Hof in Rohrbach gackert immer eine Menge braunes Federvieh. Insgesamt 36.000 Tiere hat der Landwirt, die meisten davon "glücklich", denn zumindest draußen auf der Wiese geht es ganz entspannt zu. Wegen der fünf Alpakas, die hier als Bodyguards tätig sind, würde sich wohl noch nicht mal ein Fuchs wagen, den Hühnerfrieden zu stören. Dagegen wird in den großen Ställen auch schon mal gestritten. Dabei ist sogar dort genug Platz, damit sich die Streithühner auf Leiterstangen und dick mit Spreu bedeckten Boden einfach aus dem Weg gehen könnten. Eier legen die Tiere aber trotzdem genügend. Heitlingers Credo: "Wenn schon nicht in freier Natur, dann zumindest artgerecht."

Der 50-jährige Landwirt beschäftigt acht Mitarbeiter und muss von seinem Betrieb leben können. Als reine Wirtschaftsangelegenheit kann und will er die Tierhaltung aber trotzdem nicht sehen. Auf seinem Hof betreibt der Eierproduzent zwar keine Zucht – er bezieht seine Legehennen über eine Brüterei –, aber er weiß: "So ein Tier empfindet genauso Schmerz wie wir auch."

Das beginnt beim Hühnernachwuchs schon sieben bis acht Tage nach der Befruchtung. Also lange bevor sich das Küken nach 21 Tagen durch die Eierschale ans Licht der Welt kämpft. Männliche Küken gelten als wirtschaftlicher Ballast in Zuchtbetrieben. Die Aufzucht dauert vier Mal so lange wie bei den weiblichen Tieren, und selbst danach sind sie immer noch nur Haut und Knochen. Sie nach dem Schlupfen vergasen oder schreddern, ist seit Jahrzehnten gängige Praxis in Aufzuchtbetrieben.

Generell stellen sich dabei wirtschaftliche gegen ethische Interessen. Laut dem Deutschen Tierschutzbund gibt es jedoch Alternativen. Mittels technischer Verfahren kann man das Geschlecht im Ei bereits nach dem vierten beziehungsweise achten Tag feststellen. Doch die Technik ist nicht ganz billig und eignet sich deshalb nur für große Zuchtbetriebe mit mehreren Millionen Küken. Kleinere Betriebe befürchten, wegen der Kosten auf der Strecke zu bleiben. Bedenklich ist außerdem die Tatsache, dass sich der Tötungsprozess nur ins Ei verschiebt. Der Embryo ist da bereits erkennbar ausgebildet. Außerdem eignet sich das, was nach der tödlichen Schockfrostung übrig bleibt, nicht mal mehr als Tierfutter für Zoos und Falknereien.

Einen ganz anderen Weg geht die Initiative "Huhn & Hahn" aus Gengenbach, der auch Heitlinger angehört. Dort plädiert man dafür, die männlichen Tiere trotz höherer Kosten aufzuziehen. "Kollegen von mir machen das bereits", erzählt der Rohrbacher Landwirt. Mit Erfolg. Ein natürliches Lebensende ist den Tieren damit zwar nicht beschieden, aber sie werden immerhin 16 Wochen alt. Ihr Fleisch sei besonders zart und werde – bio-zertifiziert – in Babynahrung, in Maultaschen einer schwäbischen Firma oder für Geflügelwurst in Dosen verarbeitet. Zumindest ein sinnvolles Ende.