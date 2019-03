In flottem Tempo kommt die Sanierung der Ortsdurchfahrt Richen voran. Möglicherweise kann die Vollsperrung früher als geplant aufgehoben werden. In der kommenden Woche beginnt bereits der zweite und letzte Bauabschnitt. Fotos: Christiane Barth

Eppingen-Richen. (guz) Erhebliche Einschränkungen für den Verkehr, aber dennoch vergleichsweise wenig Beschwerden und ein Arbeitstempo, das auf eine frühere Fertigstellung hoffen lässt: Die Großbaustelle in der Ortsdurchfahrt Richen ist aktuell dem Zeitplan etwas voraus und verläuft bislang reibungslos. Sogar der Müll der Anwohner konnte abgeholt werden, nur eben etwas zeitversetzt.

"Nichts Negatives gehört" habe er, freut sich Dieter Maierhöfer, Direktor des Baureferats Nord beim Regierungspräsidium Stuttgart, über den Fortgang der Arbeiten, für die eine mehrwöchige Vollsperrung unumgänglich war. Unter Federführung seines Referats wird der Straßenbelag der Ortsdurchfahrt auf rund 500 Meter Länge und für etwa 200.000 Euro saniert. Die anschließend ebenere Fahrbahn der Ittlinger Straße und auch die neu eingefassten Gully-Schächte sollen helfen, den Lärm und die Erschütterungen zu verringern. Dass dabei gleich einige Hausanschlüsse mitsaniert werden können, ist ein willkommener Zusatznutzen.

Die Arbeiter der Gemminger Firma Reimold haben sich offenbar ordentlich ins Zeug gelegt: Nach dem Abfräsen der alten Fahrbahndecke nach der Einmündung der Hans-Wiessner-Straße bis zur Einmündung Gemminger Straße konnte in dieser Woche bereits der Haftkleber aufgespritzt werden, auf den dann die neue Asphaltschicht kommt. Voraussichtlich bereits ab kommenden Donnerstag kann dann der zweite und letzte Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Dazu wird zusätzlich die Ittlinger Straße im Abschnitt zwischen der Einmündung Gemminger Straße und der Berwanger Straße saniert.

Auch die Erneuerung der Kanalabdeckungen soll zur Lärmminderung beitragen.

Dass die Bauarbeiten möglicherweise früher abgeschlossen werden können, sei von allen gewollt, sagt Eppingens Ordnungsamtsleiter Günter Brenner. Er zeigt sich aber auch mit der Verkehrsführung zufrieden. "Die Umleitungen funktionieren", sagt er, "wir haben keine massiven Eingaben" - also keine übermäßig gehäuften Beschwerden, weil der Verkehrsfluss irgendwo zu sehr ins Stocken gerät. Angesichts der durchschnittlich 12.000 Fahrzeuge, die jeden Tag durch einen Teil des Ortes rollen, nun aber umgeleitet werden, war das nicht unbedingt zu erwarten. Lediglich auf Höhe der Tankstelle in Stebbach, an der Ein- und Ausfahrt zur Bundesstraße 293, hakt es Brenner zufolge ab und zu.

Dass sich Ortskundige kürzere Wege über Seitenstraßen suchen, dafür zeigt Brenner Verständnis, nicht aber für verbotswidrige Fahrten über die Feldwege. "Das sind zwar Einzelfälle", schildert Brenner, "wird aber nicht toleriert. Wir haben die Polizei gebeten, hier regelmäßig zu kontrollieren." Und auch, dass sich am Wochenende, wenn die Bauarbeiten ruhen, Autofahrer offenbar mitunter einen direkten Weg durch die Baustelle suchen, wie Brenner bei einem auswärtigen Fahrer selbst beobachtet hat, wird nicht hingenommen. Weil dazu müssen Barken zur Seite geschoben oder umfahren werden müssen, handle es sich nicht um fehlgeleitete Fahrer, sondern um Vorsatz.

Dennoch: Insgesamt ist der Ordnungsamts-Chef mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Da auch das Wetter in den kommenden Tagen wohl mitspielen wird, sind Brenner wie Maierhöfer zuversichtlich, dass die Vollsperrung im Zeitplan bleibt, vielleicht aber auch schon vor Ende April aufgehoben werden kann.