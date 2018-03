Eppingen. (pol/mün) Die Eppinger Polizei sucht einen Mann, der am vergangenen Montag in einer Umkleidekabine der Schmiedgrundhalle beim Hartmanni-Gymnasium auffiel. Mehrere Kinder berichteten, dass sich der schwarz gekleidete Unbekannte gegen 12.45 Uhr dort aufhielt und unter anderem einem Mädchen an den Nacken griff. Anschließend sei der Mann schnell weggegangen, heißt es im Polizeibericht. Zu sexuellen Handlungen kam es nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht.

Die Polizei hofft, dass der Unbekannte auch außerhalb der Halle gesehen wurde und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07262/60950 beim Revier in Eppingen zu melden.