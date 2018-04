Anfang Februar 2014 begannen Polizei und Spezialisten der Werkfeuerwehr des Karlsruher Instituts für Technologie zunächst mit dem Abtransport der weniger gefährlichen Chemikalien, die bei Durchsuchungen in mehreren Gebäuden gefunden worden waren. Foto (Archiv): Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Die Anklage vor dem Landgericht Karlsruhe ist seit Monaten erhoben, aber nach wie vor steht der Prozess gegen einen Rohrbacher aus, der tonnenweise Mengen Chemikalien gestohlen und in mehreren Gebäuden in seinem Wohnort gelagert haben soll, darunter 150 Kilogramm Zyankali. Und der Prozessbeginn wird noch weiter auf sich warten lassen: Das Landgericht will die Vorwürfe gegen den heute 43-Jährigen konkretisiert wissen und fordert nun Nachermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Konkret geht es darum, dass in der Anklageschrift offenbar nicht alle Chemikalien aufgeführt wurden und auch deren Wert nicht in jedem Fall beziffert wurde. Außerdem sollen die Bezeichnungen einiger Stoffe konkretisiert werden, um während des Prozesses eine Verwechslungsgefahr der Vielzahl der aufgefundenen Gebinde und der darin gelagerten Chemikalien zu vermeiden. Der Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft, Tobias Wagner, bestätigte einen entsprechenden Nachermittlungsauftrag gestern im Gespräch mit der RNZ. Dass nicht alle Stoffe einzeln aufgeführt wurden, liege darin begründet, dass man versucht habe, das Verfahren zu straffen, sagte Wagner. Er gehe davon aus "dass es jetzt nicht mehr so lange dauern wird"; ein halbes Jahr vielleicht noch bis ein Termin für die Hauptverhandlung festgesetzt werde, aber eher weniger, sagte er.

Ohnehin wird sich der Chemielaborant, der mit Unterstützung eines ebenfalls angeklagten mutmaßlichen Komplizen von seinem Arbeitgeber, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), wohl über Jahre hinweg unterschiedlichste Stoffe und Labormaterialien abgezweigt haben soll, nur für einen Teil dieser Diebstähle verantworten müssen: Als einer der Fälle Anfang 2014 aufflog, mehrer Gebäude in Rohrbach durchsucht wurden und die Staatsanwaltschaft dann schließlich mehr als zwei Jahre später Anklage erhob, waren weitere vermutete Taten bereits verjährt. "Aufgenommen in die Anklageschrift wurde nur, was sicher nicht verjährt ist", und die Anklageerhebung habe jede weitere Verjährung unterbrochen, erläuterte Wagner. Dennoch räumt er ein, dass die Nachermittlungen einen gewissen Aufwand erfordern: "Das geht sehr ins Detail."

Damit ist der Schlussstrich unter die schlagzeilenträchtige Angelegenheit, den sich viele Rohrbacher von dem Prozess erhoffen, erst mal nicht in Sicht. Gespannt ist man im Eppinger Stadtteil auch, welche Motive den im Ort als Sonderling geltenden Mann zu den Taten getrieben haben. Denn obwohl die teils hochgiftigen und gefährlichen Stoffe laut Angaben der Ermittler vor allem im Keller eines Wohnhauses nahe eines Kindergartens und einer Schule fachgerecht gelagert worden waren, hätte der Ort beispielsweise bei einem Brand möglicherweise am Rande einer Katastrophe gestanden. Schon die Bergung der Funde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und der nächtliche Abtransport in Stahlcontainern hatte damals entsprechende Befürchtungen genährt. Aber erst Ende des vergangenen Jahres hatten die Ermittlungsbehörden der RNZ gegenüber erstmals die ganze Tragweite erkennen lassen, als sie "unter anderem von 150 Kilogramm Zyankali" sprachen. Alleine die Menge dieses Gift hätte rechnerisch für mindestens 700.000 für Menschen tödliche Einzeldosen ausgereicht. Nach wie vor soll es aber keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund für die Diebstähle geben. Der Mann habe wohl aus "Sammelleidenschaft" so gehandelt, ist die Staatsanwaltschaft weiterhin überzeugt.

Dass diese insgesamt einige Tonnen schwere Sammlung auch einen beträchtlichen Wert gehabt haben muss, gilt als sicher - aber weiterhin hält sich die Staatsanwaltschaft hinsichtlich einer genauen Mengen- und Wertangabe bedeckt - wohl auch, weil eben tatsächlich nicht alles im Detail erfasst wurde. Das wird nun nachgearbeitet.