In den vergangenen Tagen hat die Stadt an innenstadtnahen Parkplätzen acht Ticketautomaten wie diesen aufstellen lassen. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (rnz) Mit der Eröffnung des Parkhauses werden in der Brettener Vorstadt und der gesamten Altstadt Eppingens erstmals zwei Bewohnerparkzonen eingerichtet. Somit stehen die innerhalb der Bewohnerparkgebiete ausgewiesenen Parkflächen künftig überwiegend den Bewohnern mit einem Bewohnerparkausweis zur Verfügung. Eine Nutzung durch andere Fahrzeugführer ist nur noch in den speziell ausgeschilderten Parkplätzen, beispielsweise unterhalb der Polizei, vor der katholischen Kirche und am Parkweg möglich.

Die neuen Regelungen gelten ab Montag, 23. Juli. Alle bisher beantragten Bewohnerparkausweise wurden von der Stadtverwaltung bereits versandt. Wer in einer der beiden Bewohnerparkzonen wohnt, bisher aber noch keinen Antrag gestellt hat, kann den Parkausweis jederzeit noch beantragen. Die Ausweise werden generell für ein Jahr ausgestellt.

Die Parkplätze entlang der Brettener Straße und Bahnhofstraße liegen innerhalb der Bewohnerparkzonen, sind zur Tageszeit aber weiterhin von allen nutzbar. Hier gelten ab sofort die Parkscheinregelungen. Geparkt werden darf entlang dieser Hauptgeschäftsstraßen nur noch höchstens 30 Minuten. Die Parkgebühr beträgt 50 Cent.

Auch an den weiteren innenstadtnahen Parkplätzen verlangt die Stadt, wie bereits berichtet, künftig Parkgebühren. So darf beispielsweise auf dem Kleinbrückentorplatz gegen eine Parkgebühr von einem Euro künftig bis zu zwei Stunden geparkt werden. Dieselbe Regelung gilt auch für die Parkplätze entlang der Ludwig-Zorn-Straße einschließlich des Parkplatzes gegenüber der Musikschule sowie des Parkplatzes unterhalb der Polizei in der Leiergasse. Dafür wurden an diesen Bereichen in den letzten Tagen insgesamt acht Parkscheinautomaten aufgestellt.

Für die Parkdauer von zwei Stunden ist eine Gebühr in Höhe von einem Euro zu entrichten. Eine Stunde kostet 50 Cent, und wer nur 15 Minuten parkt, muss gar nichts bezahlen, sondern nur die "Brötchentaste" drücken. Bar- und EC-Kartenzahlungen sind möglich.

Ebenfalls nur noch bis zu zwei Stunden darf künftig jeder auf dem Parkplatz am Karlsplatz parken. Parkgebühren fallen dort nicht an, dafür muss aber künftig die Parkscheibe ausgelegt werden. Gleiches gilt für den Parkplatz am Parkweg und die Parkplätze in der Kaiserstraße zwischen der Einmündung Ludwig-Zorn-Straße und der Evangelischen Kirche.

Auskunft darüber, welche Parkplätze mit Parkscheibe oder Parkschein belegt sind und in welchen Bereichen nur noch die Anwohner parken dürfen, sind in einer Broschüre der Stadt veröffentlicht. Details unter www.eppingen.de - auch der Antrag für einen Bewohnerparkausweis kann dort ausgedruckt werden.