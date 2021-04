Von Armin Guzy

Eppingen. Flaschen klirren, Gabelstapler stapeln und die Walzen des Förderbands drehen sich hörbar und schnell. Von der allgemeinen Absatzkrise der Brauereien während der Pandemie ist bei der "Palmbräu" in Eppingen am Freitag nichts zu spüren, eher ein wenig Hektik. Erstmals – und pünktlich zum"Tag des deutschen Bieres" – wird hier "Zwickel hell" abgefüllt: Eine neue Komposition aus den alten Bekannten Gerstenmalz, Hopfen und Hefe, präsentiert im Retrolook und in einer seit den 1990er-Jahren eigentlich fast vom Markt verschwundenen 0,33 Liter "Euro-Flasche".

Handgranate nennen manche die kleine Flasche, die in einer großen Männerhand genauso fast verschwinden kann, wie in einer Jackentasche. Brauerei-Chef Wolfgang Scheidtweiler demonstriert das gleich mal und hat sichtbar Spaß daran. 33.000 dieser Fläschchen braucht man für die ersten 100 Hektoliter "Zwickel hell", die am Montag in den Handel kommen. Weitere rund 300 Hektoliter der ersten Charge lagern noch in den Reifetanks.

Retten wird der naturtrübe Sud "im handlichen Gebinde" die Brauerei nicht, aber er wird, so hoffen Scheidtweiler und Mitgesellschafter Lionel Berger und eigentlich auch die gesamte Belegschaft, im besten Fall etwas zur Rettung beitragen. "Wir haben uns bisher durchgekämpft", beschreibt Scheidtweiler die Situation. Nachdem die Hoffnung auf ein besseres Geschäft im April von der dritten Pandemie-Welle blitzschnell ersäuft war, setzen er und Berger nun auf ein besseres Pfingsten – und auf die beantragten Hilfsgelder, die aber nach wie vor auf sich warten lassen.

"Wir sind optimistisch", sagt Scheidtweiler dennoch, während, zur selben Zeit und nur wenige Meter entfernt, Oberbürgermeister Klaus Holaschke an einer wenig erquicklichen Online-Konferenz mit Landrat Detlef Piepenburg teilnimmt: Der Landkreis Heilbronn ist mit 281 inzwischen Inzidenz-Spitzenreiter unter den Landkreisen in Baden-Württemberg. Die Aussichten sind aktuell trübe wie die neue, unfiltrierte Biersorte.

Draußen, im Hof der Brauerei, stapeln sich die silbern glänzenden Symbole der Misere: leere Edelstahlfässer, die eigentlich gefüllt bei Gastronomiebetrieben und Festveranstaltern stehen sollten, es aber nicht tun. Der wichtige Fassbier-Absatz, er spielt seit Monaten fast keine Rolle mehr. Dazu kommen Kurzarbeit und die um ein Jahr verschobene Gartenschau, bei der natürlich "Palmbräu" ausgeschenkt worden wäre.

Das Team um Betriebsleiter Oliver Kohler und Braumeister Zdenek Prokop war jedoch auch in der Krise kreativ und versucht sich nun an einem neuen Produkt, das auch das sich seit Jahren verändernde Käuferverhalten aufgreift: Die Kunden wollen heute kleinere Gebinde und haben mehr Gespür für Regionalität und ursprüngliche Produkte", sagt Berger. "Zwickel hell" sei schwächer gehopft als ein klassisches Pils, also weniger herb, dennoch vollmundig, mit 4,8 Prozent Alkohol nicht sonderlich stark, frei von Zusätzen und süffig: "Ein unkompliziertes Bier, das einfach schmeckt", findet Scheidtweiler. Die Zielgruppe ist damit eher jünger, denn der klassische Pils-Trinker mags herber.

Fragt man hingegen Diplom-Braumeister Prokop, der seit fünf Jahren bei "Palmbräu" alle "Biere des Monats" kreiert, sich auch mit seinen Craft-Bieren einen Namen gemacht hat und bei der tschechischen Budweiser-Brauerei abgeworben wurde, hört sich das Unkomplizierte allerdings ziemlich kompliziert an. "Ein untergäriges, leichtes, helles, wenig gehopftes Bier ist die größte Herausforderung für einen Braumeister", fasst er zusammen. "Da kann man nichts verstecken."

Ob der Versuch gelungen ist, kann Prokop erst nach frühestens vier Wochen beurteilen. Misslingt er, sind 17.000 Liter futsch. Aber Prokop habe noch nie einen Flop gelandet, lobt Scheidtweiler. Viel Vorschusslorbeeren also – ob das neue "Zwickel hell" in der Retroflasche aber tatsächlich ankommt, werden alleine die Kunden entscheiden, für die es in den kommenden Wochen noch eine besondere Werbeaktion auf "Instagram" und mit roten Fahrrädern geben soll. Mehr verraten die gebeutelten Brauer noch nicht, aber im neuen Bier ist offenkundig ein ordentlicher Schuss Zuversicht mitverbraut worden. Ein Helles für die düsteren Zeiten, von denen alle hoffen, dass sie bald vorbei sind. Entsprechend kurz ist die Haltbarkeit: höchstens bis Oktober. Man wünscht den Eppinger Brauern prophetische Gaben.