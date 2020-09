Eppingen. (pol/mare) Ein Mann stand am frühen Dienstagmorgen nackt am Straßenrand der Bundesstraße B293 bei Eppingen. Wie die Polizei mitteilt, führte sexuelle Handlungen an sich durch.

Gegen 2.30 Uhr fuhr eine 51-Jährige demnach mit ihrem Auto auf der Bundesstraße bei Eppingen, sah den 24-Jährigen am Straßenrand stehen und informierte die Polizei. Als die Beamten wenig später eintrafen, "nahm er noch sexuelle Praktiken an sich vor", wie ein Polizeisprecher meint. Nachdem er die Polizei erkannt hatte, ergriff der Mann die Flucht.

Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Nackte geschnappt und vorläufig festgenommen werden. Daraufhin ging es für den Mann zum Polizeirevier und nach dem Abschluss sämtlicher polizeilichen Maßnahmen, konnte er das Revier wieder verlassen. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.