Eppingen. (guz) Die Zahl der Geflüchteten ist deutlich gesunken, und inzwischen gibt es in vielen eilends aufgebauten Unterkünften eine Überkapazität. Daher will der Landkreis Heilbronn nun unter anderem die drei Containerdörfer in Richen, Elsenz und Rohrbach auflösen, berichtete Oberbürgermeister Klaus Holaschke in der letzten Gemeinderatssitzung. "Wir überlegen jetzt, ob wir den einen oder anderen Standort übernehmen können."

Hintergrund der Überlegung ist das Raumdefizit der Stadt bei der Anschlussunterbringung von anerkannten Asylbewerbern oder Personen, die seit mehr als zwei Jahren in einer vorläufigen Unterbringung leben. Diese kommen in die Anschlussunterbringung und dürfen ihren Wohnsitz dann prinzipiell frei wählen, finden aber häufig keine geeignete Bleibe. In solchen Fällen greift das Prinzip der Anschlussunterbringung, für die dann die Kommunen nach bestimmten Quoten zuständig sind. Eppingen erfüllt diese Quote derzeit nicht, sodass die Stadt nach geeigneten Wohnungen sucht.

Die Übernahme einer der drei Sammelunterkünfte, die nun eigentlich abgebaut werden sollen, wäre eine mögliche Lösung. Ob die Stadt die Container kauft oder diese, wie bisher der Landkreis, anmietet, ist aber noch unklar. Denn um jeden Preis strebt die Stadt diese Lösung offenbar nicht an. Man sei mit den Vermietern der Container in Verhandlung, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. In der Anschlussunterbringung erhalten Familien eine separate Wohnung, Einzelpersonen müssen sich dagegen eine Wohnung teilen.

Präferenzen für einen der drei Standorte gibt es dabei offenbar auch nicht. In allen Stadtteilen gibt es funktionierende Arbeitskreise, in denen sich Bürger ehrenamtlich um die Geflüchteten kümmern und dies wohl auch in der Anschlussunterbringung tun werden.

In Richen sind laut Auskunft der Stadtverwaltung derzeit noch 20 Geflüchtete untergebracht, in Rohrbach neun und in Elsenz 16. Der Landkreis will sie nun aus wirtschaftlichen Gründen auf andere Einrichtungen verteilen.