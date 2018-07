Eppingen. (guz) Der Ortschaftsrat wünscht sich aus gestalterischen Gründen rote Ziegel aufs sanierungsbedürftige Eternitdach der Kleingartacher Stadthalle, der Aufsichtsrat der Stadtwerke eine Fotovoltaik-Anlage und der Technische Ausschuss des Gemeinderats eine nochmalige Überprüfung und Bedenkzeit, bevor über die etwa 130.000 Euro teure Dachlösung entschieden wird. Einige Bürgervertreter sehen Sparpotenzial, wenn statt Tonziegeln Blech verbaut würde. Dann allerdings wäre der Aufbau einer Fotovoltaik-Anlage aus statischen Gründen nicht möglich. Und Blech gefiele den Kleingartachern offenkundig gar nicht.

Um dieses Für und Wider entspann sich in der jüngsten TA-Sitzung eine länger Debatte. Sie endete damit, dass die Entscheidung vertagt wurde und die Verwaltung die Thematik noch einmal aufarbeitet. Die Meinungen reichte von "Wir können den Kleingartachern kein Blechdach aufzwingen" ( Reinhard Keller, CDU) bis zu "Wir sollten auch Blech prüfen; es kommt doch auf ein paar Wochen nicht an (Peter Wieser, Grüne). "Erzwingen würde ich das nicht", sagte auch Michael Mairhofer (SPD), "eine Dachsanierung mit Ziegeln wäre wesentlich weniger Aufwand." Außerdem hätten die Solarziegel-Module zu viele anfällige Schnittstellen. Dagegen befand Jörg Haueisen (FBW), es sei doch schade, ein solch großes Dach ohne Fotovoltaikanlage zu lassen. Die Stadt habe hier auch eine Vorbildfunktion für die Bürger.

Der Hintergrund der Debatte: Tonziegel kosten etwa 50 Euro pro Quadratmeter, Blechelemente hingegen 40 Euro - bei einer Dachfläche von fast 800 Quadratmeter könnten also mit Blech 7000 Euro gespart werden. Die Stadtwerke würden 450 Quadratmeter mit speziellen roten Tonziegeln decken, in die Solarmodule integriert sind. Die Kosten von 25.000 Euro trügen dann die Stadtwerke als Betreiber der Anlage und Co-Finanzier, was wiederum die Stadt entlasten würde, weil sie dann nur einen Teil des Daches finanzieren müsste.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke habe in seiner jüngsten Sitzung drei Varianten geprüft und dem Bau einer solchen "In-Dach"-Anlage zugestimmt, sagte Bürgermeister Peter Thalmann. Die Anlage bewege sich allerdings an der Grenze der Rentabilität und sei technisch anfälliger als eine "Auf-Dach"-Anlage, räumte er ein. Für Hartmut Kächele (SPD) ein Grund zu widersprechen: "Die Stadtwerke sind ein Wirtschaftsunternehmen. Eine schlechte Rechnung sollten wir daher ablehnen."

Die Stadtwerke hätten schon andere Anlagen an der Grenze der Rentabilität realisiert, hielt Bürgermeister Thalmann dagegen. Und der CDU-Stadtrat und Kleingartacher Ortschaftsrat Andreas Oechsner bekannte, dass die Zeit drängt, wenn man das Dach noch in diesem Jahr sanieren wolle. Durch die Vertagung werde das Vorhaben jetzt wohl frühestens im Oktober oder November umgesetzt, schätzte Bürgermeister Thalmann. Ob mit oder ohne Solar-Ziegel, ob in Ton oder Blech, bleibt vorerst offen.