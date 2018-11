Eppingen. (rnz) "Es werden mehr auswärtige Kinder in Eppingen betreut als Eppinger Kinder in anderen Kommunen; dies ist ein Indiz für das gute Betreuungsangebot und die hohe Qualität in den Eppinger Kindertageseinrichtungen", betont Oberbürgermeister Klaus Holaschke, als sich der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats mit dem Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder befasste.

Rund 50.000 Euro stellte die Fachwerkstadt anderen Kommunen im vergangenen Jahr für diese Betreuungsleistung in Rechnung. Im Gegenzug musste Eppingen im gleichen Zeitraum knapp 30.000 Euro an andere Kommunen auszahlen. Der Kostenausgleich wird laut Vereinbarung jedes Jahr rückwirkend vorgenommen.

Besucht ein Kind eine Tageseinrichtung außerhalb der eigenen Wohngemeinde, muss die Wohngemeinde der Standortgemeinde einen angemessenen Kostenausgleich dafür bezahlen. Der Betrag ist abhängig vom Alter und Betreuungsumfang des Kindes.

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hatte bereits im Oktober 2009 beschlossen, die Pauschalbetragsempfehlung anzuwenden. Daraufhin wurde eine Vereinbarung unterschrieben, nach der alle Kommunen in der Region diese vorgeschlagenen, pauschalen Ausgleichssätze akzeptieren.

Eppingen wendet wie alle Kommunen in der Region die pauschalen Ausgleichssätze nach den Empfehlungen des Gemeindetags und Städtetags Baden-Württemberg an. Dieser beträgt beispielsweise bei einer Betreuung zwischen 29 und 34 Stunden pro Woche von Kindern über drei Jahren 2246 Euro und unter drei Jahren 528 Euro im Monat. Jede Kommune stellt Rechnungen und begleicht im Gegenzug die Rechnungen für die Betreuung.

Aktuell werden 63 Kinder von auswärts in Eppinger Kitas betreut. 22 Kinder aus Eppingen besuchen Einrichtungen außerhalb. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses nahmen die Vereinbarungen zum Kostenausgleich billigend zur Kenntnis.