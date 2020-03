Eppingen. (pol/rl) Gegen vier Autos und einen Mülleimer trat ein Randalierer am Donnerstagabend in Eppingen. Der 16-jährige Jugendliche wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er gegen 21.30 Uhr in der Ostrauer Straße gegen geparkte Autos trat und sich dabei filmen ließ, wonach die Polizei ihn schnappen konnte.

Warum gegen die Autos wurde, ist unbekannt. Ebenfalls unbekannt ist derzeit die Höhe des entstandenen Schadens.

Autobesitzer, deren Autos beschädigt wurden, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262/60950 zu melden.