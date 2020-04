Von Angela Portner

Eppingen. Ein gemeinsames Vorgehen bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen war am Mittwoch Ziel der Gespräche zwischen Bund und Ländern. Gelungen ist das jedoch nicht wirklich. Es bleibt ein Fahrplan mit Empfehlungen, die Bundesländer, Städte und Gemeinden teilweise nach eigenem Gusto gestalten. Nachdem man am 21. März mit den Einschränkungen in der Fachwerkstadt der Verordnung des Landes um einige Tage vorausgegangen war, will sich Oberbürgermeister Klaus Holaschke nun strikt an die baden-württembergischen Anordnungen vom Freitag halten.

Für die Einzelhändler am Ort sind das erst einmal gute Nachrichten: Sie dürfen ab Montag endlich wieder ihre Ladentüren öffnen, sofern sie nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Abtrennungen oder Stilllegungen sind nicht zulässig. Unabhängig von der Fläche wird die Schließung von Bibliotheken, Autohäusern, Fahrradläden und Buchhandlungen aufgehoben.

Die Lockerungen sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das sind vor allem Hygienevorschriften, beispielsweise das mehrmalige Desinfizieren von Gegenständen und Flächen, mit denen Kunden in Kontakt kommen. Auch ausreichend Händedesinfektionsmittel sollten Ladeninhaber bereitstellen. Statt einer Maskenpflicht gibt es nur die dringende Empfehlung eine solche zu tragen, wenn man anderen Menschen nahe kommt, wie zum Beispiel beim Einkaufen oder im Nahverkehr.

Außerdem müssen Händler darauf achten, dass die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Kunden und Personal gewährleistet ist. Warteschlagen vor den Läden sollen durch aufgeklebte Markierungen vermieden werden. Falls baulich möglich, sollten Ein- und Ausgänge getrennt sein. Als Arbeitgeber sind auch Händler in der Pflicht, ihre Mitarbeiter ausreichend zu schützen. Konkret heißt das zum Beispiel, dass Plexiglas vor Kassen angebracht, Mitarbeiter mit Schutzmasken versorgt und Kunden um Kartenzahlung gebeten werden. OB Holaschke weist darauf hin, dass es Prüfungen des Ordnungsamtes geben werde, auch wenn er hier "vollstes Vertrauen" in die Händler habe.

Das Wichtigste sei derzeit, die schrittweise Öffnung der Schulen vorzubereiten, für die man mit allen Schulleitern im Gespräch ist. Momentan gelte zwar immer noch der 4. Mai, aber nachdem andere Bundesländer hier bereits Ausnahmen für die prüfungsrelevanten Jahrgänge beschlossen haben, erwartet Holaschke dies auch für Baden-Württemberg. Mit konkreten Aussagen des Kultusministeriums rechnet das Stadtoberhaupt frühestens Mitte der Woche. Generell könne er sich vorstellen, dass man von älteren Schülern die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln oder das Tragen einer Maske erwarten kann.

Trotzdem weiß er: "Wir brauchen hierfür einen zeitlichen Vorlauf." Als Schulträger ist die Stadt vor allem für die Gebäude zuständig. Das betrifft nicht nur die Ausstattung mit Desinfektionsmitteln, sondern auch die Reinigung, für die das Personal besonders geschult werden müsse.

"Wir könnten das leisten", antwortet Holaschke auf die Frage, ob man die Notbetreuung für Kinder erweitern könnte, aber man brauche eine "verbindliche Empfehlung" des Kultusministeriums. Bis diese kommt, werden besonders Alleinerziehende und Frauen, die ihren Nachwuchs derzeit zwischen Homeoffice und Hausarbeit bei Laune halten müssen, neidvoll auf Länder und Kommunen schauen, die das Problem inzwischen gelöst haben. Vorerst bleiben im Stadtgebiet Spielplätze und Kitas geschlossen, dafür darf ab Montag zumindest wieder das Lieblingseis über die Theke gereicht werden.