Mehrmals in der Woche ist Jens Brockstedt mit dem Rennrad von Öhringen nach Eppingen gependelt. Am 17. August wird der Leiter des Polizeireviers, zu dem auch Bad Rappenau, Siegelsbach, Ittlingen und Gemmingen gehören, in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Er hat die Polizeistation himmelblau streichen lassen, um die düstere Atmosphäre aus den in die Jahre gekommenen Räumen zu verbannen. Dabei ist Revierleiter Jens Brockstedt bestimmt kein Romantiker, aber auch kein "harter Brocken", wie er gern von sich behauptet. Die verschiedenen Stationen seiner 47-jährigen Dienstzeit könnten abwechslungsreicher kaum sein: Vom Streifenbeamten, Dienstgruppenleiter, Polizeiführer für Nordwürttemberg und Einsatzsachgebietsleiter bei der Landespolizeidirektion bis zum Chef der Autobahnpolizei. Danach hätte er die Uniform an den Nagel hängen können. Stattdessen übernahm er 2014 das Revier in der Fachwerkstadt. Nun geht er endgültig in den Ruhestand und ist darüber gar nicht mal so glücklich: "Ich hätte gern noch einmal verlängert."

Für den Revierleiter, der in Hamburg geboren wurde und später mit den Eltern nach Süddeutschland kam, war immer klar, dass er zur Polizei will. Noch vor dem Abitur hatte er sich für den mittleren Dienst beworben und absolvierte seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Besonders geprägt hat den jungen Beamten die Arbeit auf einem 20 Mann starken Revier in Wendlingen, wo es ausgesprochen familiär und kameradschaftlich zuging: "Das hat mir imponiert." Nicht weniger reizvoll war die Zeit bei der Landespolizeidirektion. Dort organisierte er ab 1988 unter anderem Großeinsätze bei Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und sicherte Besuche ausländischer Staatsgäste wie Papst Johannes Paul II., Michail Gorbatschow, Boris Jelzin oder Jassir Arafat ab.

Nach der Wiedervereinigung ging er ein Jahr nach Dresden und erstellte dort den ersten Fortbildungskatalog für Polizeibeamte in Sachsen. Auf "polizeilicher Schiene" organisierte er 1993 für Nordwürttemberg die Leichtathletikweltmeisterschaft. Drei Jahre später wurde er Leiter der Autobahnpolizei Weinsberg und hat dort die Zusammenlegung mit Verkehrsüberwachungsdienst, Fahndungsdienst Autobahn sowie mit der Verkehrspolizei Heilbronn mitgestaltet.

Doch auch in der spannendsten Bilderbuchkarriere gibt es unschöne Grenzerfahrungen: Als ein junger Kollege in Ausübung seines Dienstes überfahren wurde, war das für ihn der "schlimmste Moment" seines Lebens. "Unglaublich hilflos" habe er sich gefühlt, als er der Mutter die schreckliche Nachricht überbrachte. Brockstedt ist ganz sicher nicht der sentimentale, sondern eher ein distanzierter Typ, aber fortan hat er sie am Todestag und an ihrem Geburtstag besucht. Ähnlich schlimm war der dramatische Unfall eines Bauern, der auf dem Feld unbeabsichtigt seinen kleinen Sohn untergepflügt hatte: "Es gibt Situationen, in denen man das polizeiliche Denken ausschalten muss."

Umdenken musste er, als er nach seiner Zeit bei der Autobahnpolizei 2014 das Revier in Eppingen übernahm: "Plötzlich war da auch Verkehr von rechts", erinnert er sich mit verschmitztem Lächeln. Statt großer Unfälle, Mord und Totschlag war hier mit Ehestreitigkeiten, Kleinkriminellen und Ruhestörungen auf einmal das "ganz normale menschliche Programm". In seiner Leitungsfunktion habe er sich weniger als Polizeibeamter, sondern mehr als "Manager" gesehen, dessen Aufgaben in Personalführung, Kommunikation, Organisation, Haushalt und Planung lagen. Den Wechsel in die "liebenswerte Kleinstadt", in der die Welt noch in Ordnung ist, hat der 65-Jährige aber nie bereut: "Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt." Das lag vor allem an der guten Zusammenarbeit mit den Behörden, von denen er nicht nur Unterstützung für seine Arbeit, sondern auch viel persönliche Anerkennung erfahren hat.

Bis zum letzten Tag hat der dienstälteste Polizeibeamte und Revierleiter im Land den Abschied in den Ruhestand verdrängt. Was der vierfache Vater und passionierte Rennradfahrer mit der vielen Freizeit anstellen wird, weiß er noch nicht. "Ich hab mir eine Tageszeitung bestellt", sagt er. Ansonsten will er einfach mal schauen, was das Leben alles für ihn bereit hält: "Vielleicht ziehe ich irgendwann einfach los." Unterwegs sein. Mit einem Wohnmobil und ohne festes Ziel, aber ganz bestimmt immer gen Norden.