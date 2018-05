Eppingen/Michelbach. (apo) Gerade für Familien mit Kindern ist ein Weihnachtsfest ohne Tannenbaum nicht vorstellbar. Knapp 30 Millionen wurden 2016 (Online-Portal Statistika) verkauft. Gut gewachsen und von saftig grüner Farbe sollte er sein, aber bitte nicht so schnell nadeln. Kiefer, Fichte, Nordmanntanne oder vielleicht sogar einen Exoten aus den Rocky Mountains, der das Wohnzimmer mit frischem Duft belebt? Supermarkt, Baumschule oder Internet? Bei Andreas Höfle nutzten viele Kunden die Gelegenheit, ihren Baum direkt auf dem Feld selbst auszuwählen und sägen zu lassen.

Hintergrund Tipps zu Aufbewahrung und Pflege: Den Christbaum nach dem Kauf frostfrei im Freien lagern. Zwei bis drei Tage vor dem Aufstellen mindestens drei Zentimeter vom Stamm absägen und den Baum ins Wasser stellen, damit er sich noch einmal vollsaugen kann, bevor er in der warmen Stube dursten muss. Das Aufstellen geht am leichtesten, wenn das Netz so lange am Baum bleibt, bis er in [+] Lesen Sie mehr Tipps zu Aufbewahrung und Pflege: Den Christbaum nach dem Kauf frostfrei im Freien lagern. Zwei bis drei Tage vor dem Aufstellen mindestens drei Zentimeter vom Stamm absägen und den Baum ins Wasser stellen, damit er sich noch einmal vollsaugen kann, bevor er in der warmen Stube dursten muss. Das Aufstellen geht am leichtesten, wenn das Netz so lange am Baum bleibt, bis er in Position steht. Ideal sind Christbaumständer mit Wassertank. Ausgediente Bäume gehören in die Sammlung oder auf die Terrasse, wo sie, mit Meisenknödeln geschmückt, eine Futterstelle für Vögel sein können. Um ihn im Kamin zu verbrennen, sollte er erst mehrere Monate abgelagert werden, damit keine Schäden oder Verunreinigungen im Kamin entstehen. (apo)

[-] Weniger anzeigen

Allzu leicht beschuht sollte man nicht sein, wenn man sich auf den Weg ins Christbaumwäldchen macht. Gummistiefel taugen dafür wohl eher, denn je weiter man sich in den schlammigen Grund hinein wagt, desto beschwerlicher wird der Weg. Dafür scheinen die Bäume immer schöner zu werden. Vielleicht ist es der kleine mit den bläulichen Nadeln, oder doch lieber der mit der buschigen Krone und dem samtigen Nadelkleid.

"Nordmanntannen werden am liebsten genommen", weiß der 35-jährige Nebenerwerbslandwirt aus Erfahrung. Die piksen kaum, und auch die Farbe kommt bei den Kunden gut an. Er muss es wissen, denn er ist mit den Bäumen aufgewachsen. Sein Vater hat vor mehr als 30 Jahren angefangen, Weihnachtsbäume anzubauen und die immergrün bepflanzte Scholle später an seine Söhne übergeben. Einen Hektar groß ist das Feld von den Höfle-Brüdern. Angepflanzt haben sie Kiefern, Blau- und Rotfichten sowie Nordmann- und Coloradotannen. Verkauft werden die Bäume auch in Eppingen.

Um die Pflege so einfach wie möglich zu halten und natürlich auch, weil der Metzgermeister selbst Tiere hält, grasen dort übers Jahr schwarzköpfige Shropshireschafe, die irgendwann unters Messer und dann zum Fest auf den Tisch kommen.

Eine typisch deutsche Tradition ist der Christbaum übrigens nicht. Bereits die alten Römer holten sich zur kalten Jahreszeit mit Lorbeerzweigen oder einem Baum ein Stück Natur ins Haus. In Deutschland fand er erstmals 1419 vor einer Bäckerei in Freiburg urkundliche Erwähnung, und 1512 wurde er in Litauen und Estland auf öffentlichen Plätzen festlich geschmückt. 1775 führte kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe den Baum am Hofe zu Weimar ein. Auswanderer nahmen die Tradition im 18. Jahrhundert mit nach Amerika, von wo sie sich in die ganze christliche Welt verbreitete.

Früher hing Gebäck am Zweig

Den ersten Christbaumboom hat es hierzulande aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Seitdem schmückt man ihn gern und vor allem gern immer wieder anders. Waren es früher vor allem Süßigkeiten und Gebäck, ist der Kreativität in Sachen Baumschmuck heute kaum mehr eine Grenze gesetzt.

Von oben nach unten, von links nach rechts, geschwungen oder gezackt darf es in allen Farben und Formen glitzern, klimpern, flackern und leuchten. Preislich kann der Baum ruhig mal etwas mehr kosten, auch wenn die Freude über die Investition nicht lange währt. Im Durchschnitt gibt der Deutsche 36 Euro dafür aus. Bei Höfle muss der Kunde für den Ökobaum im Schnitt rund 30 Euro berappen. Etwas günstiger bekommen ihn Kunden in Discountern oder Baumärkten. Pro Meter kostet die Nordmanntanne, deren Marktanteil inzwischen bei circa 80 Prozent liegt, 18 bis 23 Euro. Die günstige Rotfichte, deren Nadelei aber schnell zum Ärgernis wird, kann man bereits ab sechs Euro erstehen.

Wer keine Zeit und Transportmöglichkeit hat, wird heute auch im Internet problemlos fündig, wobei die Preise um einiges höher als beim regionalen Händler liegen. Die Bequemlichkeit hat zudem noch einen anderen Nachteil: Sehen, riechen und anfassen geht hier leider nicht.