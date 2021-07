Eppingen. (jubu) Hier verläuft eigentlich ein Fahrradweg: Anwohner stehen fassungslos vor dem gefluteten Areal der Gartenschau in Eppingen. Ein halbes Dutzend Flussbiber rettet sich auf einen Ast vor den Wassermassen. Nach heftigen Regenfällen in der Nacht stieg der Pegel der Elsenz auf bis zu 2,30 Meter an - die Lage spitzte sich immer weiter zu.

Zunächst wurde eine Hühnerwiese, dann das Gelände der Gartenschau geflutet. Anwohner hatten gegen vier Uhr die Feuerwehr gerufen, nachdem das Wasser sich auch an einer Böschung vor dem angrenzenden Elektrizitätswerk gesammelt hatte. Das Werk drohte von den Wassermassen überschwemmt zu werden. Mit mehreren Pumpen und Wasserwerfern waren die Feuerwehrkräfte stundenlang im Einsatz um ein weiteres Überfluten zu verhindern. Bereits in der Nacht waren sie wegen eines überfluteten Kellers alarmiert worden.