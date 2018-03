Wilhelmstraße: Der Neubau des Parkhauses - im Hintergrund als Stahlgerüst erkennbar - macht eine Sperrung notwendig, die bis in den April hinein andauern soll. Foto: Kächele

Eppingen. (wok/sb) Auf ebenso neue wie ziemlich komplizierte Verkehrsverhältnisse müssen sich Bürger und Besucher der Fachwerkstadt ab nächster Woche einstellen. Der Bau des Parkhauses in der Wilhelmstraße und die Neugestaltung der Mühlbacher Straße mit dem Bau zweier Verkehrskreisel erfordern Sperrungen dieser Verkehrswege und entsprechende zum Teil weiträumige Umleitungen.

Die Wilhelmstraße wird beim Parkausneubau ab Montag, 5. März, für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Voraussichtlich bis 14. April wird der Verkehr aus der Nordstadt in Richtung Karlsruhe/Süd- und Weststadt über die Adelshofer Straße, Kolpingstraße, Speyerer Straße und Brettener Straße umgeleitet. In Richtung Marktplatz, Rappenauer Straße, Bahnhofstraße werden die Fahrzeuge parallel zur Wilhelmstraße, über die Brettener Straße umgeleitet.

Den Anwohnern der Wilhelmstraße bleiben die Zufahrten zu ihren Garagen von der Mühlbacher Straße/Brettener Straße her kommend erhalten. Auch die Besucher von Bücherei und Volkshochschule, die Patienten der Arztpraxis Dr. Hans-Ulrich Röver und Michael Häuser sowie die Kunden von "Bio-Mammut" können den Parkplatz in der Wilhelmstraße aus dieser Richtung weiterhin anfahren. Für Fußgänger wird zwischen der Rappenauer Straße und Kaiserstraße, parallel zum Rathausgebäude, ein Fußgängernotweg eingerichtet, so dass die Fußwege zum Rathaus, zur Brettener Straße und zur Kaiserstraße auch während der Baumaßnahme sichergestellt sind.

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Mühlbacher Straße beginnen am Montag, 26. Februar.

In der letzten Februarwoche beginnt die Fa. Klaus Reimold GmbH mit den Bauarbeiten zur Herstellung von zwei Kreisverkehren in der Mühlbacher Straße. Minikreisverkehre entstehen im Einmündungsbereich Postweg/Elsenzstraße und Frauenbrunner Straße/Bachweg. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Elsenzbrücke saniert und verbreiter, der Straßenraum der Mühlbacher Straße wird in diesen Abschnitten ebenfalls erneuert.

Die Maßnahme wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt mit einer Dauer von rund sechs Monaten erfolgt die Neugestaltung der südlichen Mühlbacher Straße zwischen der Einmündung Tullastraße und dem Postweg/Elsenzstraße, die Sanierung der Elsenzbrücke und die Herstellung Minikreisverkehres. Auf der nördlichen Seite der Mühlbacher Straße finden in dieser Zeit keine Baumaßnahmen statt. Die Herstellung des Kreisverkehrsplatzes an der Frauenbrunner Straße/Bachweg erfolgt im 2. Bauabschitt. Die für die Bauarbeiten notwendigen Straßensperrungen erfordern umfangreiche Umleitungen für den Verkehr zwischen der Eppinger Nord- und Südstadt.

In südlicher Richtung bleibt die Mühlbacher Straße bis zur Einmündung der Frauenbrunner Straße befahrbar. Von dort wird der Verkehr in Richtung Westen über die Frauenbrunner Straße und die Ölmühlstraße zur Elsenzstraße bzw. Tullastraße, oder alternativ über die Westtangente in Richtung Südstadt umgeleitet. Aus Richtung Bismarckstraße und Berliner Ring führt die Umleitung über die Westtangente in Richtung Nordstadt. Die direkte Verbindung über den Bahnübergang zur Tullastraße ist gesperrt. Der aus Richtung Kleingartach oder Mühlbach einfahrende Verkehr wird über die Westtangente umgeleitet, ebenso der Verkehr aus Richtung Karlsruhe.

Auch die Fußgänger sind von der Sperrung betroffen. Die Querung der Mühlbacher Straße im Baustellenbereich ist nur über einen Fußgängernotweg möglich. Zwischen Bachweg und Postweg besteht die Fußverbindung über die provisorische Elsenzbrücke.

Die Haltestelle "Krankenhaus" der Linie 675 Eppingen - Rohrbach - Landshausen - Elsenz muss während der Sperrung der Mühlbacher Straße stillgelegt werden. Für die Fahrgäste stehen dann nur noch die Haltestellen am Bahnhof und bei der Stadtbahn-Haltstelle "Eppingen-West" zur Verfügung. Die Haltestelle an der Wilhelmstraße kann bereits seit Ende 2017 aufgrund der Bauarbeiten am Parkhaus nicht mehr bedient werden.