Eppingen. (db) Wäre ein Bebauungsprojekt vor 94 Jahren umgesetzt worden, gäbe es im Jahr 2021 keine Gartenschau in Eppingen. Was Reinhard Ihle auf der 113. Exkursion der heimatgeschichtlichen Reihe "Halbe nach fünf" erzählt, war eine Überraschung für die 120 Teilnehmer.

Im Jahr 1924 reifte die erste Idee, den Mühlkanal entlang des Bachwegles, dem Verbindungsweg zwischen Mühlbacher Straße und Bahnhofstraße, zuzuschütten und das Areal mit den Schrebergärten vor der Stadtmauer für eine Bebauung zu nutzten. Doch dieser Plan wurde nicht realisiert, genau wie ein zweiter Anlauf im Jahr 1931, der zudem eine zehn Meter breite Straße vorsah. Noch einmal kam es in den 1970/80-er Jahren zu einem Vorstadtkrimi, als der Gemeinderat hier eine Straße zur Entlastung der Bahnhofstraße bauen wollte, was den erbitterten Widerstand dreier Leiergassenbewohner hervorrief.

Der Mühlkanal ist zwar heute verschwunden, doch die "Grüne Lunge" der Fachwerkstadt blieb bis heute unverändert erhalten. Viele Geschichten ranken sich um das Bachwegle, das früher eine beliebte Flaniermeile für Spaziergänger, ein Natur- und Abenteuerspielplatz für Kinder und ein wichtiger Zugang zu den Gärten waren.

Das Wasser der Elsenz wurde einst am Vorstädter Brückengewann gestaut und im rechten Winkel in Richtung Brettener Straße abgeleitet. Am heutigen Postgebäude folgte das Wasser einem zweiten rechten Winkel, der in einen zwei Meter breiten Kanal, den man als Mühlkanal oder auch fälschlicherweise als Elsenz bezeichnete, mündete. Der ursprünglich natürliche Verlauf der Elsenz entlang des Postweges wurde im Sprachgebrauch zum Gesellgraben.

Leiergassenanwohner Lothar Auchter erinnerte sich an seine Kindheit, als das Bachwegle ein Naturspielplatz war. "Wohlstandsmüll gab es noch nicht, aber Glasscherben waren manchmal doch im Kanal. Die Kinder eiferten dem Badischen Stabhochsprungmeister Karl Wieser aus Eppingen nach und sprangen mithilfe von Stecken über den Bach, was man Bachhopferles nannte und riesigen Spaß machte. Am westlichen Mühlkanal putzten die Bauern ihre Ackerpferde".

Das veränderte sich im Laufe der Zeit mit der Neubebauung der Mühlbacher Straße. Das Baden im Elsenzkanal wurde Ende des 19. Jahrhunderts verboten, was auf zahlreiche Badeunfälle zurückzuführen war. Es gab jedoch zwei offizielle Badestellen, streng getrennt nach Männer und Frauen. Mitte der 1950-er Jahre war kein Wasser mehr im Mühlkanal, der nun, wegen des modrigen Schlammes, unangenehm roch.

Von der nahen Mühlbacher Straße führte Reinhard Ihle die Gruppe das Bachwegle entlang in die Gärten im Gewann Lauhaus. Hier an der vor wenigen Monaten restaurierten Stadtmauer standen Gerberhäuser, später Industrie- und Handwerkshäuser. Letztere sind einer attraktiven Wohnbebauung gewichen. Die Wege in den Hausgärten bestehen noch aus Sandsteinplatten.

Einige Gärten weiter führte Ihle zu einer Perle der Schrebergartenkultur. Hier steht ein massiv gemauertes Gartenhaus aus dem Jahr 1913, das ein ganz besonderes Flair verbreitet. Das Dach ist mit Biberschwanzziegeln gedeckt, und an jeder Dachecke schauen kleine, aus Ziegelton gebrannte Gesichter herunter. Die alte Tür weist geschnitzte Verzierungen auf. Die Fenster im unteren Drittel haben noch grüne Bleikristallscheiben und können mit Fensterläden verschlossen werden. Das Gartenhaus, das vom Eppinger Rechtsanwalt Eduard Neckermann gebaut wurde, soll für die Gartenschau erhalten bleiben.

Der nächste Halt war an der Ecke Bachwegle/Mauerweg. Den Namen Mauerweg kennen viele Eppinger nicht mehr. Es ist ein breiter Weg, auf dem einst Fuhrwerken durch ein Tor in der Stadtmauer gelangten. Dass die Gärten entlang des Bachwegles einen hohen Freizeitwert hatten, war an einer fast verfallenen Holzhütte zu sehen. Bunte Vorhänge an den Fenstern und Tapeten an der Wand zeugen noch heute von richtigem Wohnkomfort. Man hat es sich hier am Bachwegle gut gehen lassen.