Eppingen. (guz) Elf Stadträte dagegen, aber 16 dafür: Damit wird der Poller hochgefahren und ein Teil der Brettener Straße von Freitagabend bis Sonntagnacht zur Wochenend-Fußgängerzone - erstmals am 24. August, wenn der Kartoffelmarkt stattfindet.

Der knappen Entscheidung ging am Dienstagabend eine rund einstündige Aussprache voraus, die von fast 40 Zuhörern verfolgt wurde. Ein Antrag der CDU, die zunächst den "Arbeitskreis Innenstadt" wiederbeleben und erst im Januar über die Sperrung diskutieren wollte, scheiterte an 16 Nein-Stimmen. "Die CDU ist nicht grundsätzlich gegen eine Schließung", betonte Fraktionschef Klaus Scherer, man halte aber den Zeitpunkt für falsch. "Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, es jetzt zu machen", positionierte sich hingegen Oberbürgermeister Klaus Holaschke in der Zeitfrage deutlich auf der anderen Seite.

Ausführlich hatte Jörg Haueisen zuvor den Antrag der FBW-Fraktion vom Juni begründet, die das Thema auf die Tagesordnung gebracht hat. Er konstatierte eine "Euphorie" nach der Parkhauseröffnung und verdeutlichte die Chancen, die der "Kompromiss Wochenendschließung" seiner Meinung nach bringt: Ruhe für die Anwohner, Touristen, die sich von Autos ungestört aufs Fachwerkidyll konzentrieren können, große Chancen für Cafés und Wirtschaften bei der Außenbewirtung, aber auch für Einzelhändler, wenn sie auf "Wohlfühleinkäufer" setzen.

Im Herbst 2016 war die Straße versuchsweise an vier Wochenenden geschlossen worden, auch um eine Datengrundlage zu erhalten. Dabei wurden Kunden und Händler befragt und der Verkehr gezählt. "Der Versuch hat gezeigt, dass es funktioniert", sagte Haueisen, "Wir sehen keinen Mehrwert darin, jetzt noch zu warten."

"Der Poller war schon eine Absichtserklärung", betonte auch Peter Wieser (Grüne), der weniger "Blech" in der Brettener Straße haben will, da sie ja nicht nur Ladenzeile, sondern auch Wohnort sei. "Es ist bequem und vielleicht auch chic, sich zu zeigen. Aber hier soll keiner aus Bequemlichkeit durchfahren", kritisiert er die aktuellen Verhältnisse. Man müsse die Bedenken des Handels ernst nehmen, aber auch den Mut haben, nicht ewig zu warten, unterstützte er die Sperrung. Die Leiergasse dürfe dadurch aber nicht zum Bypass werden.

Hartmut Kächele (SPD) sieht in der Sperrung "den logischen Schritt" der bisherigen Aufwertungsbemühungen in der Innenstadt. "Die Bürger sind doch nicht blöd", sagte er, "die brauchen die Zeit nicht, um sich umzustellen." Schließlich sei das Thema Sperrung zuletzt permanent präsent gewesen. Sein Fraktionskollege Michael Mairhofer kritisierte, dass Gemeinderat, aber auch Händlerschaft, die letzten Monate nicht genutzt hätten, um über die konkrete Umsetzung einer Sperrung zu diskutieren und sie nun gemeinsam zu gestalten. Um den Handel zu schützen schlug er eine "Probezeit" ab Samstagmittag vor. Sein Parteifreund Reinhard Ihle sprach sich hingegen zwar für den Freitagnachmittag als Sperrtag aus, aber auch für eine "Ruhezeit", bis die Mühlbacher Straße umgebaut und wieder freigegeben ist.

Anton Varga (CDU) forderte wie Scherer, die Schließung zu verschieben und zunächst einen gemeinsamen Weg zu suchen. "Manchmal denke ich, wir machen uns unsere Stimmung selbst kaputt", kritisierte OB Holaschke das Hin und Her um den richtigen Zeitpunkt, wenn man sich in der Sache doch eigentlich weitgehend einig sei. "Auf was sollen wir warten? Auf den Winter, wenn die Frequenz automatisch nachlässt?" fragte er in die Runde, "dann hätten wir in der Brettener Straße auch einen schwarzen Teerbelag machen können."

Vor der Sitzung hatten sich der Eppinger Handels- und Gewerbeverein (HGV) und der Handelsverband Nordbaden an den Gemeinderat gewandt, den Weg der bisherigen Innenstadtaufwertung gelobt, sich aber klar gegen eine Sperrung ausgesprochen. Die Befürchtung: Der Handel in der Innenstadt könnte durch die Sperrung "elementar wichtige Umsatzanteile" verlieren und "auf mittlere Sicht dann nicht mehr überlebensfähig" sein. Der Handelsverband betonte zudem, dass, während die Umsätze an anderen Wochentagen abnähmen, die Samstage immer wichtiger würden und daher auch immer stärker über Erfolg und Misserfolg eines Händlers entschieden. Außerdem gebe Eppingen mehr Kaufkraft nach außen ab, als von außen in die Stadt komme.