Gefegt und mit vorbereiteten Markierungen: Die Tagesnaht zeigt, wo die Arbeiten an der B 293 am Feierabend unterbrochen wurden. Es gibt nur eine auf der fast vier Kilometer langen Strecke. Fotos: Armin Guzy

Eppingen/Gemmingen. (guz) Der erste Abschnitt ist geschafft - und das sowohl hinsichtlich der Bauzeit als auch der Staus besser als zunächst befürchtet. Am gestrigen Donnerstag erledigten die Bauarbeiter noch die letzten Kleinarbeiten und zogen die Markierungen, am heutigen Freitag früh, 4 Uhr, wurde das sanierte Teilstück der Bundesstraße 293 wieder für den Verkehr freigegeben. Exakt im Zeitplan. Aufatmen bei allen Beteiligten.

Nicht zuletzt auch deshalb, weil damit die heikle Umleitung über die Westtangente ebenfalls Geschichte ist. Hier war es während der Sperrung der B 293 zu mehren Unfällen gekommen. Der Grund offenbar jedes Mal: Gewohnheit. Bislang hatten die Fahrzeuge, die auf der Kreisstraße 2149 von Mühlbach kamen oder dorthin fuhren, Vorfahrt vor den Autofahrern, die von der Westtangente auf die Kreisstraße abbiegen wollten. Während der Sperrung der Bundesstraße wurde diese Vorfahrt aber geändert. Nur: Dass nun die Fahrer auf der Umleitungsstrecke Vorrang hatten, bemerkten manche offenbar zu spät: Außer von zahlreichen glimpflich ausgegangenen Situationen berichteten RNZ-Leser von mindestens drei Unfällen.

Die Verkehrsbehörde der Stadt hatte die Markierung und Beschilderung zwar mehrfach nachjustiert, ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern verhängt, die Linksabbiegespur auf die Westtangente gesperrt und auch mit Warnbaken und Blinklichtern auf die Gefahrenstelle hingewiesen, gefruchtet hatte das aber nicht in jedem Fall. "Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wir konnten wirklich nicht mehr machen", versichert Ordnungsamtsleiter Günter Brenner im Gespräch mit der RNZ. Manchmal ist die Macht der Gewohnheit wohl trotz vieler Schilder sehr groß.

An anderer Stelle war diese Macht hingegen überraschend schwach: Entlang der Umleitungsstrecken wurden die Park- und Halteverbote fast immer eingehalten, sagt Brenner, der den Eppingern dafür "ein großes Lob" zollt. Aus gutem Grund: Schon ein einziges an einer Engstelle abgestelltes Auto hätte Chaos auf den Umleitungsstrecken auslösen können. Die Situation sei für viele Anwohner zwar sehr belastend, weiß Brenner, aber das Verständnis für die Baumaßnahme sei da, und es laufe insgesamt überraschend gut. Dass die beiden Umleitungsstrecken getrennt wurden, hat sich aus seiner Sicht als richtiger Schritt erwiesen.

Inzwischen haben auf der Bundesstraße die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt begonnen. Dafür ist die Strecke zwischen Stebbach und Gemmingen gesperrt, die nun abgefräst und in den nächsten Tagen dann neu asphaltiert wird. "Bei dieser Hitze ist das für die Asphaltkolonne schon ein hartes Brot", sagt Stefan Fy vom Baureferat Nord des Regierungspräsidiums, der die Arbeiten koordiniert und überwacht. Der Bautechniker freut sich, dass bislang alles nach Plan läuft, und die 1200 PS starke Fräse nun bereits einen Bauabschnitt weiter den fast 30 Jahre alten Asphalt zerkleinert. In den nächsten Tagen werden dann zunächst eine Schicht Haftkleber, dann eine neue Binderschicht und anschließend eine vier Zentimeter starke neue Fahrbahndecke aufgebracht. Wobei in diesem Fall die Hitze von Vorteil sei, sagt Fy. Beim "Heiß-in-heiß-Einbau" komme es entscheidend darauf an, dass der 160 bis 170 Grad heiße Asphalt, der in speziellen Thermomuldenkippern auf die Baustelle geliefert wird, nicht abkühlt. Was bei Winterbaustellen ein Problem sein kann, ist bei den aktuellen Außentemperaturen absolut keines. Wie beim ersten Bauabschnitt, werden auch beim Abschnitt II zwei spezielle "Fertiger"-Maschinen den neuen Belag aufbringen. Drei bis fünf Meter Strecke schaffen sie pro Minute und sorgen durch die konstante Fertigung ohne Stand- und Abkühlzeiten für einen besonders ebenen Straßenbelag.

Mit dem bisherigen Verlauf ist Fy sehr zufrieden. Nur technische Defekte oder ein Starkregen könnten die Arbeiten gefährden und den Zeitplan ins Wanken bringen. Während der Fräsarbeiten wäre Regen gar nicht schlecht, sagt der Bautechniker, aber beim Asphaltieren eben nicht: "Dann könnten wir Probleme kriegen."

Um andernorts Probleme mit dem Verkehrsfluss zu vermeiden, hat sich Günter Brenner inzwischen für die Sperrung des Bahnübergangs in Gemmingen entschieden. "Das funktioniert nicht anders", sagt er, nachdem er den Verkehr dort längere Zeit beobachtet hat. Seine Einschätzung: "Die Lkw-Fahrer kommen wohl berufsbedingt mit der Situation ganz gut klar." Manche Autofahrer hingegen nicht. Es bleibt also spannend bis Ende der Sommerferien.