Von Armin Guzy

Eppingen. Für die Entwicklung Eppingens könnte es ein großer Wurf werden, für den kommunalen Haushalt eine mehrjährige Belastung. Die Stadt hat der Seniorenstift Eppingen GmbH & Co. ein 32 Ar großes Grundstück an der Ludwig-Zorn-Straße abgekauft - samt der beiden Bestandsgebäude: Der ehemaligen Sparkasse und dem Seniorenstift Haus Lindenhof, das Anfang des Jahres geschlossen wurde. Über den Kaufpreis schweigen die Vertragspartner, er soll aber deutlich im siebenstelligen Euro-Bereich liegen und wird sich spätestens in einigen Monaten aus dem erforderlichen Nachtragshaushalt herauslesen lassen.

Er habe das seit Jahren vom Seniorenstift nur noch als Lager- und Tagungsraum genutzte Sparkassengebäude schon lange im Blick gehabt, sagt Oberbürgermeister Klaus Holaschke im Gespräch mit der RNZ. Und dann doch geschluckt, als im Frühjahr klar wurde, dass die Seniorenstift GmbH die alte Sparkasse zwar verkaufen will, aber, nach der Schließung des Seniorenstifts, nur als Gesamtensemble. Nach nichtöffentlichen Debatten und der Besichtigung der beiden Gebäude habe sich der Gemeinderat aber einhellig hinter den Kauf gestellt.

Inzwischen ist die Tinte unter dem Vertrag trocken, und die Stadtverwaltung ist dabei, die künftige Nutzung der Gebäude zu planen, die nur einen Steinwurf vom neuen Parkhaus entfernt liegen. Und zwar immer auch mit Blick auf das benachbarte Kesselhaus der Palmbräu-Brauerei und den "Schwanen". Das Dreiklang-Entwicklungsprojekt soll eine ganz großes werden, wobei die Zeit für den Umbau des Schwanen bereits drängt. Das einstige Gasthaus, heute Heimat des Eppinger Figurentheaters und städtischer Veranstaltungssaal, soll 2021 bei der Gartenschau zur Drehscheibe in der Fachwerkstadt werden, zum bewirtschafteten Bindeglied zwischen Elsenzuferweg und Bürgerpark. Und auch der Veranstaltungssaal wird während der 120 Gartenschautage dringend gebraucht. Spätestens im Herbst will der Gemeinderat das weitere Vorgehen festzurren.

War bislang noch unklar, wohin dann das Figurentheater ziehen soll, ergeben sich durch den Kauf nun neue Möglichkeiten, auch wenn die Planungen erst am Anfang stehen, wie OB Holaschke bekannte. Immerhin - an Platz mangelt es nun nicht mehr: Alleine das neue Ensemble hat 3200 Quadratmeter Nutzfläche, eine stattliche Außengalerie und zudem eine große Freifläche zwischen den Gebäuden. 1300 Quadratmeter entfallen auf die ehemalige Sparkasse, der Rest auf das Seniorenwohnheim mit seinen mehr als 30 Zimmern. Und dann gibt es da ja noch das leerstehende, zweistöckige Kesselhaus ...

Aber auch eine Menge Einzugskandidaten gibt es bereits, zumindest gedanklich. Die aktuellen Räume für die Bücherei (derzeit 300 Quadratmeter) und die Volkshochschule sind nur angemietet und werden schon seit Jahren als zu klein kritisiert. Auch das Stadtarchiv in Richen platzt aus den Nähten, die Raumverhältnisse in der benachbarten Grundschule im Rot sind verbesserungswürdig, und auch in der Verwaltung ist laut Holaschke selbst die beim Umbau vor zwölf Jahren geschaffene Raumreserve inzwischen "bis zum letzten Quadratmeter ausgenutzt", nicht zuletzt, weil der Stadt neue Aufgaben zugewachsen seien. "Das Rathaus ist für mich ein Dienstleistungshaus für die Bürger", und diese Dienstleistung brauche Platz, sagt Holaschke. Ein Teil der Verwaltung könnte also ausgelagert werden.

Zum anderen böte das Ensemble die Möglichkeit, dort einen Seniorentreff und Angebote für Inklusion und Integration zu installieren. Einen klaren Mangel sieht das Stadtoberhaupt auch hinsichtlich betreuter, barrierefreier Wohnungen: "Das haben wir in Eppingen so noch nicht; es wird aber dringend gebraucht." Das großzügige Areal könnte nach seiner Vorstellung eine Art "Sozialcampus" werden - und der Gemeinderat sieht das wohl ähnlich, sonst hätte er seine Zustimmung zum Kauf versagt.

Alles sei seriös durchgerechnet und der Kaufpreis sei durch Gutachten belegt, nicht zuletzt wegen der Förderung für Projekte im "Sanierungsgebiet Innenstadt", in das das nun erworbene Areal erst vor wenigen Monaten aufgenommen wurde. Dass das Vorhaben "Sozialcampus" ohne die Unterstützung von Bund und Land und mit dem Finanzkraftakt Gartenschau vor Augen ohne eine solche Förderung nicht zu realisieren wäre, räumt Holaschke unumwunden ein: "Wir werden Jahre brauchen, um das auch finanziell aufs Gleis zu setzen." Aber die finanziellen Voraussetzungen seien derzeit gut, und die große Chance auf eine nachhaltige Entwicklung im nördlichen Bereich der Innenstadt überwögen die finanziellen Anstrengungen bei Weitem: "Wir hatten in der Vergangenheit nicht immer die Möglichkeit, an solche Objekte zu kommen."

Zugleich stellt er klar, dass die Stadt hier nicht ihr bisheriges Konzept über Bord geworfen habe. Gekauft werde nur, um selbst etwas zu entwickeln, etwa beim Bahnhof, oder als Zwischenerwerb, um geeignete Nutzer zu finden, wie beim Rössle oder der Ratsschänke. "Die Stadt hat nicht die Absicht, hier sämtliche Objekte zu kaufen", betont der OB und spricht angesichts der Neuordnung in der Innenstadt von einer herausfordernden Aufgabenfülle. Und von einem enormen städtebaulichen Potenzial.

Gleichwohl wird für Instandhaltung und Sanierung des neuerworbenen Sparkassen/Seniorenstift-Ensembles voraussichtlich ein größerer Betrag fällig, nicht zuletzt für Brandschutz und Barrierefreiheit. Die Ausgaben sollen sich aber auf ein überschaubares Maß beschränken, da die Gebäude bis vor wenigen Monaten genutzt und entsprechend gepflegt wurden.