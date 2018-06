Von Armin Guzy

Eppingen. Seit 21 Monaten leitet Martin Kuhmann den Bauhof der Stadt Eppingen. Nun zog er im Gemeinderat eine erste Bilanz, die belegt, dass er Strukturen und Abläufe in etlichen Bereichen umgekrempelt hat. Von den Gemeinderatsfraktionen und Oberbürgermeister Klaus Holaschke erhielt Kuhmann dafür reichlich Lorbeeren: "Du hast den Bauhof zu deinem Bauhof gemacht", lobte Jörg Haueisen (FBW), Klaus Scherer (CDU) konstatierte, es sei "dringend nötig gewesen, dass da ’was passiert", und der OB unterstrich "die neue organisatorische Qualität" des Bauhofs, der ja schließlich auch eine Visitenkarte der Stadt sei. "Die Führung gefällt mir sehr gut", sagte Holaschke, und auch Bürgermeister Peter Thalmann bescheinigte "ein reibungsloses Miteinander" und dass der neue Bauhof-Chef mit kleinen Veränderungen viel Positives erreicht habe.

Kuhmann, lange Jahre Stadtkommandant der Eppinger Feuerwehr, gab das Lob an sein Team weiter, räumte aber auch ein, dass es bei seinem Amtsantritt "diverse Vorbehalte von diversen Seiten" gegeben habe. Anschließend stellte er dem Gremium detailliert die Veränderungen vor, die in den zurückliegenden 21 Monaten vorgenommen wurden. Das reichte von der Beschaffung von Schüttboxen zur Erleichterung von Arbeitsabläufen über eine effizientere Kräfteeinteilung, die Erweiterung der Lagerflächen und die Verbesserung der Schutzausrüstung bis hin zu Absprachen mit Obmännern der Landwirte bei der Pflege von Gehölzen und Schotterwegen. Auch der Streu- und Räumdienst wurde optimiert, und die Mitarbeiter haben zusätzliche Aufgaben im Bereich Bau übernommen.

Für die Bürger direkt spürbar ist eine erheblich schnellere Bearbeitung ihrer (Schadens-)Meldungen: In ein bis zwei Wochen seien die meisten Probleme behoben. Früher habe dies teils Monate gedauert.

Ein besonderes Augenmerk will Kuhmann weiterhin auf die gärtnerische Tätigkeit des Bauhofs legen - nicht zuletzt mit Blick auf die Gartenschau 2021. "Unser Anspruch ist, dass nicht Fremdfirmen die Beete der Gartenschau pflegen, sondern der Bauhof. Das ist unsere Gartenschau", sagte Kuhmann mit Nachdruck.

Schon kurz nach Amtsantritt hat er die zehn Vollzeitkräfte der "Abteilung Gärtner" in zwei Kolonnen eingeteilt, um die Abläufe besser steuern zu können. Zudem beschäftigt der Bauhof unter seinen insgesamt 41 Mitarbeitern acht Handwerker in Vollzeit, die auch zu einer Art Feuerwehr für Bausachen geworden sind - angesichts der vollen Auftragsbücher der Handwerksbetriebe und der entsprechend langen Wartezeiten eine große Hilfe für die Stadt. Kleinere Reparaturen sind so oft schnell erledigt.

Wermutstropfen ist der hohe Altersdurchschnitt von fast 50 Jahren. Dass die Vor- und Nacharbeiten bei Veranstaltungen, die Pflege der beiden Seegelände in Elsenz und Mühlbach, besonders aber die Bereitschaftszeiten beim Winterdienst hier ihren Tribut forderten, verschwieg Kuhmann ebenfalls nicht und bat vor diesem Hintergrund den Gemeinderat, sich "über die Lohnstruktur der Bauhofmitarbeiter Gedanken zu machen." OB Holaschke ließ durchblicken, dass die Stadt durchaus "zu Zugeständnissen im Personalplan" bereit sei.

Dass der Wechsel auf Führungsebene inzwischen auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Bauhofmitarbeiter hat, wurde mehrfach betont: "In der Bürgerschaft ist mehr Respekt für die Arbeit des Bauhofs erkennbar", stellte Grünen-Fraktionchef Peter Wieser fest.