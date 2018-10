Florian Bölz übergab das neue Fahrzeug am Eppinger Busbahnhof offiziell an Oberbürgermeister Klaus Holaschke und Wirtschaftsförderer Marcel Gencgel übergeben. Foto: privat

Eppingen. (rnz) In der Fachwerkstadt können sich die Bürger ab sofort ein Auto teilen. Seit Anfang der Woche steht ein nagelneuer Ford Focus beim Busbahnhof bereit und wartet darauf, dass ein Fahrer einsteigt und den Motor startet. Das Carsharing-Angebot ist ein gemeinsames Projekt der städtischen Wirtschaftsförderung und des Autohauses Bölz. Das Autohaus aus Schwaigern bietet dieses Carsharing-Konzept als Alternative zum eigenen Fahrzeug auch in Brackenheim, Sinsheim und Bad Rappenau an.

"Ein absolut zeitgemäßes Angebot", freut sich auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke. "Mitmachen ist ganz einfach", erklärt Florian Bölz. Gegen eine einmalige Anmeldegebühr von 9,90 Euro kann man sich eine Kundenkarte im Rathaus ausstellen lassen. Bankverbindung, Führerschein und Ausweis müssen dabei mitgebracht werden. Wer dann das Auto nutzen möchte, kann seine Fahrt im Internet oder per App buchen. Zwischen 8 und 22 Uhr kostet die Grundgebühr für eine Stunde 2,30 Euro, von 22 bis 8 Uhr 1,50 Euro. Dazu kommt einen Spritpauschale von 19 Cent pro gefahrenem Kilometer. Es gibt auch pauschale Tagespreise.

Wer das Auto früher als geplant wieder auf dem Parkplatz am Busbahnhof abstellt, bekommt Geld zurück. Teuer wird es, wenn die Kunden das Fahrzeug nicht zur angegebenen Zeit wieder abstellen. Wer verlängern möchte oder es nicht rechtzeitig schafft, weil er beispielsweise im Stau steht, kann aber von unterwegs eine verlängerte Fahrzeit zum üblichen Preis dazu buchen. Das geht allerdings nur, wenn dadurch kein anderer Kunde warten muss, der das Auto direkt danach gebucht hat.

Saubermachen müssen die Nutzer das Fahrzeug nicht, und getankt werden muss nur, wenn die Benzinanzeige weniger als ein Viertel Tankfüllung anzeigt. Bei einem Unfall kann das Carsharing für den Nutzer allerdings teuer werden. Die Selbstbeteiligung liegt bei 1500 Euro. "Ich empfehle deshalb, das Fahrzeug vor jeder Fahrt genau anzuschauen und festgestellte Schäden vor der Abfahrt zu melden", sagt Florian Bölz.

Info: Nähere Informationen und Kundenkarten gibt es bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rathaus Eppingen, Telefon 07262 / 9201185. E-Mail: m.gencgel@eppingen.de