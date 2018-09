Von Armin Guzy

Eppingen. Bewohner der Altstadt kritisieren zunehmend die Zustände im Bürgerpark und rund um den Bahnhof. Vor Kurzem machte in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats ein Anwohner seiner Verärgerung Luft und berichtete von "Bekifften und Besoffenen", die sich dort vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden aufhielten. In mehreren Gesprächen, die die RNZ mit Altstadtbewohnern führte, wurden teilweise ähnliche Äußerungen laut. Fast immer wurden dabei auch der Lärm und die Hinterlassenschaften der nächtlichen Kleinpartys moniert: Flaschen, oft auch Scherben, Getränkedosen und Müll zeigen, wo wieder ein Treffen stattgefunden hat. Die Stadtreinigung hat dann einiges zu tun, und der Bauhof muss nicht selten Vandalismusschäden reparieren - unter anderem am Fachwerkpfad.

"Uns ist bekannt, dass es vermehrt zu Störungen in den Sommermonaten gekommen ist", erklärte Oberbürgermeister Klaus Holaschke dem Fragesteller. Er beschrieb die Vorkommnisse zwar als "nicht dauerhaft", räumte aber ein, dass sich Anwohner "nicht erst seit diesem Jahr" beschwerten: Der Bürgerpark, der 2021 zum Herzstück der Eppinger Gartenschau werden soll, "entwickelt sich zum Störungsbrennpunkt", sagte Holaschke.

Der städtische Vollzugsdienst sei dort inzwischen verstärkt im Einsatz, auch in den Abendstunden. Eine 24-Stunden-Kontrolle sei aber nicht zu leisten, klang durch. Dennoch: Ordnungsamtsleiter Günter Brenner drehte laut eigenen Aussagen noch direkt nach jener Sitzung eine Runde durch den nächtlichen Park, wurde prompt fündig und erteilte einer Gruppe Ruhestörer einen Platzverweis. "Beschwerden gab es immer mal wieder, zuletzt aber gehäuft", sagte er im Gespräch mit der RNZ.

Stadt und Anwohner haben sich inzwischen auch direkt an die Polizei gewandt. Hauptkommissar Fred Walko, neuer Leiter des Polizeireviers Eppingen, hat bereits einen Gesprächstermin mit OB Holaschke vereinbart, um die Maßnahmen von Polizei und Ordnungsdienst abzustimmen. "Wir haben ein Augenmerk drauf. Es soll hier kein Angstraum entstehen", betont er im Gespräch mit der RNZ. Das Gebiet werde bereits verstärkt beobachtet.

Zuallermeist geht es offenbar um Betrunkene und Ruhestörungen, beispielsweise laute Musik, weniger um direkte Bedrohungen von Passanten. Und es ist laut Walko auch kein rein nächtliches Problem.

"Die Personen sind uns teilweise bekannt." Manche seien gar keine Eppinger, sondern reisten mit der Stadtbahn und nutzten das weitläufige Gelände, das einige versteckte Ecken bietet, zum Feiern. Tagsüber seien auch viele Schüler anzutreffen. "Alkoholkonsum im Freien ist nicht strafbar", beschreibt Walko das Dilemma, das auch Holaschke sieht: Ein reines Verdrängen der Gruppen hält der OB nicht für sinnvoll - das Problem wäre dann nur verlagert.

Die Momentaufnahme bei einem Nachtspaziergang am späten Dienstag zeigt wenig Beunruhigendes. Gegen 22.30 Uhr dreht lediglich ein Flaschensammler mit einer Katze (!) seine Runde und stöbert in den Papierkörben. Auf dem Spielplatz an der Elsenz sitzen ein paar Jugendliche im Dunkeln zusammen. Es wird auf Deutsch geredet, aber nicht gelallt, und viel gelacht, in regelmäßigen Abständen glimmt Glut auf. Aus einem Lautsprecher klingt schneller Elektro-Pop, mäßig laut. Hiersein dürften die jungen Leute um diese Uhrzeit laut dem Verbotsschild am Eingang zum Spielplatz eigentlich nicht, hier rauchen ebensowenig. Aber Anwohner, die sich daran stören könnten, oder nächtliche Spaziergänger sind weit weg, und bedrohlich wirkt das Ganze auch nicht, sieht man davon ab, dass man wenig erkennen kann und man nicht weiß, wie der Spielplatz hinterlassen wird.

An Wochenenden aber mag die Szenerie mit mehreren Grüppchen anders aussehen, sich anders anhören und, in gehäufterer Form, auch anders empfunden werden. Wie man auf die zunehmenden Beschwerden reagieren und den Bürgerpark als Treffpunkt für alle erhalten kann, ohne zu restriktiv vorzugehen, wird die Stadt wohl noch länger beschäftigen.