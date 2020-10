Eppingen. (pol/ahn) Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn haben weitere Einzelheiten zum Gebäudebrand im Dammhof bei Eppingen bekannt gegeben. Demnach sind 28 Bewohner der Häuser, die in Flammen standen, betroffen. Alle wurden von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Den 100 Einsatzkräften der Wehren aus Eppingen, Lauffen und Heilbronn/Neckarsulm gelang es, das Feuer, das bereits auf drei Gebäudeteile übergegriffen hatte, schnell zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Zur Brandursache liegen weiterhin noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Update: Freitag, 16. Oktober 2020, 14.04 Uhr

Eppingen. (jubu) Mehrere Gebäude brannten aus und ein Wohnhaus stürzte mitten in den Flammen ein - auch die über hundert eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten nicht mehr viel tun. Im Dammhof bei Eppingen kam es am Freitagmorgen zu einem Großbrand. Ein Anwohner hatte gegen 5.15 Uhr das Feuer auf dem Aussiedlerhof zwischen Adelshofen und Richen gemeldet. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das mittlere der drei Gebäude in Vollbrand", so der Eppinger Kommandant Thomas Blöch vor Ort. Die Feuerwehrleute legten lange Schlauchleitungen, um die brennenden Häuser zu löschen. Kräfte aus Eppingen, Lauffen a.N., Neckarsulm und Heilbronn waren stundenlang im Einsatz.

"Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt", so Polizeisprecher Frank Belz gegenüber der RNZ an der Brandstelle. Anfangs hatte man noch eine Person vermisst, allerdings stellte sich schließlich heraus, dass sie schon arbeiten war, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Rettungsdienst die 16 Bewohner versorgt hatte, wurden sie mit Mannschaftswagen in das Eppinger Feuerwehrgerätehaus gefahren. Nun soll sich die Stadt Eppingen um eine Unterbringung kümmern.

Unter den Feuerwehrleuten geht man davon aus, dass das Feuer in einem Wohnhaus entstand und dann auf ein angrenzendes Haus und einen Stall übergriff. "Die Bebauung ist dicht, und das Holzgebälk brannte wie Zunder", erklärt Belz.

Ein an die Stallung angrenzender Pferdehof blieb vom Feuer verschont, die Tiere seien wohlauf, sagte ein Mitarbeiter des Hofes.

Neben den 100 Feuerwehrleuten - inklusive der Berufsfeuerwehr Heilbronn - waren 16 Mitarbeiter vom Rettungsdienst sowie der Bürgermeister und das Ordnungsamt von Eppingen vor Ort. Aktuell löscht die Feuerwehr noch Glutnester.

Brandermittler der Kriminalpolizei haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind noch unbekannt.