Wo genagt wird, fallen auch Späne, und das gefällt nicht allen. Der Landtagsabgeordnete Michael Preusch informiert sich nun in Eppingen über die Biber-Entwicklung im Landkreis und setzte sich für Entschädigungsleistungen an Landwirte ein. Foto: privat

Eppingen. (rnz) Nachdem er hier jahrzehntelang ausgestorben war, besiedelt der Biber still und leise auch die Region Heilbronn wieder. Wie in anderen Regionen Deutschlands führen seine Bau- und Staumaßnahmen an manchen Orten zu Konflikten mit Grundstückseignern und der Landwirtschaft. Der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Michael Preusch hat sich nun mit einem Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde am "Bibersee" in Eppingen getroffen, um sich einen persönlichen Eindruck von der Situation zu verschaffen.

Das kleine Gewässer ist, wie mehrfach berichtet, durch die rege Aktivitäten einer Biberfamilie nahe der Landesstraße 552 am Abzweig nach Adelshofen entstanden, die den dortigen Bach aufgestaut und dadurch eine frühere Feuchtwiese in einen See verwandelt hat. An der Stelle, an der es regelmäßig zu Überflutungen kommt, wird über Drainageeinrichtungen versucht, einen freien Abfluss des Wassers zu gewährleisten. Mit dieser Technik habe man bisher gute Erfahrungen und Erfolge erzielen können, berichtete Preusch nach dem Ortstermin.

Der Mediziner und CDU-Politiker aus dem Wahlkreis Eppingen, der sich seit Jahren ehrenamtlich für den Schutz von Greifvögeln einsetzt, bekundete seine Sympathie für den scharfzahnigen Großnager: "Es ist erfreulich, dass der Biber wieder zu seinem Lebensraum zurückkehrt und sich weiter ausbreitet. In Baden-Württemberg wird der Bestand aktuell (Dezember 2021) auf rund 7500 Tiere geschätzt", erläuterte er, betonte aber auch, dass die von der Überflutung ihrer Felder betroffenen Landwirte nicht alleine gelassen werden dürften. Daher bleibe die Fortentwicklung und weitere Stärkung des Bibermanagements eine wichtige Aufgabe.

Das Bibermanagement soll bei Konflikten zwischen Landwirtschaft und Biber für einen Ausgleich der Interessen sorgen. Zum Instrumentarium des beim Regierungspräsidium angestellten "Bibermanagers" gehören vor allem Beratung, präventive Maßnahmen, Schadensausgleich, teilweise aber auch Vergrämung, Entnahme und Umsiedlung von Bibern. Für den Landkreis Heilbronn sind aktuell ein Biberbeauftragter und acht Biberansprechpartnerinnen und -partner zuständig. Im Rahmen eines Modellprojekts sollen die bisherigen Instrumente zum Bibermanagement in diesem Jahr überprüft werden, erläuterte Preusch.

In Baden-Württemberg werden Biberschäden nicht finanziell vom Land ausgeglichen, da keine staatliche Entschädigungspflicht für Schäden besteht, die von wild lebenden und sich natürlich ausbreitenden Tieren verursacht werden. Allerdings werden Präventivmaßnahmen zur Verminderung oder Verhinderung von Biberschäden über die Landschaftspflegerichtlinie gefördert.

"Mit Blick auf die wachsende Zahl der Biberansiedlungen sollten wir angemessene Entschädigungsleistungen für unsere Land- und Forstwirte erneut in Betracht ziehen. Schließlich ist Artenschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und darf nicht auf Kosten der Landwirtschaft gehen", sagte Preusch nach seinem Besuch abschließend.