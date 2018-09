Eppingen. (pol/mare) Ein menschliches Bedürfniss hat Samstagnacht einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Um sich zu erleichtern stellte sich ein Mann am frühen Samstagmorgen an das Ufer der Elsenz bei Eppingen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte er dabei offensichtlich aufgrund seines Alkoholpegels eine drei Meter hohe Böschung hinab und landete in der Elsenz, die derzeit zum Glück nur wenig Wasser führt.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten an dieser Stelle und vermutlich auch aufgrund seines Zustandes konnte sich der 42-Jährige nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Die alarmierte Feuerwehr Eppingen rettete ihn dann aus dem Bachbett.

Er kam mit ein paar Prellungen davon. Im Einsatz waren neben der Polizei und der Feuerwehr auch der Rettungsdienst und eine Notärztin.