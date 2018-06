Von Angela Portner

Eppingen. Die Verkehrsteilnehmer in der Fachwerkstadt können aufatmen: In Sachen Großbaustellen ist zumindest teilweise vorerst ein Ende in Sicht. "Wir sind sehr zufrieden, wie seitens des Hauptauftraggebers koordiniert wird", sagt Bürgermeister Peter Thalmann auf Nachfrage zum Stand der Baumaßnahmen. Wenn es so weiter geht, wird der Verkehr in fünf bis sechs Wochen wieder fließen. Auch beim Bau der Kreiselanlagen in der Mühlbacher Straße geht es mit großen Schritten voran. Zusätzlich hat man hier jetzt zur Entlastung für Einkäufer und Innenstadtbesucher eine Fußgängerbrücke vom Edeka-Parkplatz in den noch heilen Straßenabschnitt gesetzt.

Baustellen machen Verkehrsteilnehmer immer das Leben schwer. Fluchen und Jammern bringt bekanntlich auch nichts. Wer sich auskennt, der findet immer auch einen Schleichweg und sei er noch so schmal. Für Autofahrer geht es seit Beginn der Straßenarbeiten Ende Februar manchmal sogar mit Karacho über die Verbindungsbrücke an der Elsenzstraße zwischen den Einkaufsmärkten Lidl und Aldi Richtung Brettener Straße. Seit einigen Tagen kann man nun sein Auto ganz entspannt auf dem großen Edeka-Parkplatz abstellen und - ohne sich dabei die Schuhe bei verbotener Baustellenquerung zu ruinieren - über eine kleine Stahlbrücke in Richtung Innenstadt laufen.

Hinsichtlich der Kosten winkt Thalmann ab: "Das hat sich alles im vertretbaren Rahmen gehalten." Die gesamte Baumaßnahme, die im ersten Schritt die Neugestaltung zwischen Tullastraße und Postweg beziehungsweise Elsenzstraße samt Anlage eines Minikreisverkehrs vorsieht, im zweiten den Kreisverkehr zwischen Frauenbrunnerstraße und Bachweg, schlägt mit rund 1,5 Millionen Euro zu Buche, wobei das Land der Stadt mit 550.000 Euro Fördermitteln unter die Arme greift.

Erfreulich auch Thalmanns Aussage, dass man hier "tolle Baufortschritte" verzeichnet und nicht nur im Zeitplan ist, sondern sogar noch einige Wochen Puffer herausschinden konnte. In dieser Woche wird voraussichtlich die Elsenzstraße asphaltiert. Nach deren Fertigstellung ist die West-/ Osttangente wieder befahrbar, was besonders für die Kunden der Einkaufsmärkte eine spürbare Entlastung bringen wird.

Richtig rund geht es derzeit auch auf der Parkhausbaustelle, freut sich Thalmann: "Täglich sind hier fünf bis sechs Firmen aktiv." Bereits abgeschlossen wurden die Pflasterarbeiten der Zufahrten und die Installation der Fotovoltaikanlage. Noch laufen die Malerarbeiten an Decken, Treppenhaus und Fassade. Vor dem Sandsteinsockel, der sich um den vorderen Teil des Gebäudes zieht, wurden bereits Bäume gepflanzt. Bis 10. Juni soll der Straßenbelag aufgebracht sein. Thalmann hofft, dass man die Wilhelmstraße einen Monat später wieder für den Autoverkehr öffnen kann. Ein genauer Termin für die Einweihung des Parkhauses ist zwar noch nicht bekannt, sicher ist aber, dass man den Abschluss des Projektes gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein gebührend feiern wird.