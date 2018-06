Eppingen. (guz) Autofrei von Freitagabend bis Sonntagnacht: Diese Light-Version einer Fußgängerzone in der Brettener Straße und der Bahnhofstraße hat die Gemeinderatsfraktion der Freien Bürger-Wähler (FBW) nun erneut auf die Agenda gebracht. Fraktionsvorsitzender Jörg Haueisen beantragte am Dienstag im Gemeinderat, die beiden Straßen ab dem Kartoffelmarkt am 25. August an den Wochenenden zu sperren, wie es bereits in der Vorweihnachtszeit Ende 2016 vier Mal probehalber der Fall war.

Die Auswertung des damaligen Versuchs durch die Imakomm-Akademie aus Aalen hatte ergeben, dass viele Kernstadtbewohner eine Fußgängerzone in der Brettener Straße begrüßen und darin einen Zugewinn an Attraktivität für die Stadt sehen. Bei auswärtigen Besuchern überwog hingegen die Sorge, dann längere Wege zu den Geschäften in der Eppinger Haupteinkaufsstraße in Kauf nehmen zu müssen.

Letztlich waren 44 Prozent der Befragten für eine Fußgängerzone, 33 Prozent waren dagegen. Nach der Schließung gaben sechs der 14 befragten Händler in der Innenstadt an, dass Kundenfrequenz und Umsatz durch die Schließung zurückgegangen seien - in Einzelfällen war von bis zu 50 Prozent die Rede.

Am 20. Juli soll nun aber das lange ersehnte Parkhaus öffnen und genügend innenstadtnahe Parkplätze bieten. Außerdem steht dann auch die sanierte Wilhelmstraße dem Verkehr wieder zur Verfügung. Die Voraussetzungen seien also da, und "wir denken, dass es an der Zeit ist", begründete Haueisen den erneuten Versuch der FBW-Fraktion, in der Juli-Sitzung eine Entscheidung im Gemeinderat über eines ihrer Kernthemen herbeizuführen.