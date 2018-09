Von Christiane Barth

Epfenbach/Reichartshausen. Er sitzt seelenruhig am Straßenrand zwischen Epfenbach und Spechbach, beobachtet die vorbeifahrenden Autos. Ob es derselbe Fuchs ist, der den Radweg zwischen Reichartshausen und Epfenbach zu seinem gemütlichen Abendspaziergang auserkoren hat?

Man weiß es nicht genau - von Autofahrern und Spaziergängern beobachtet wurde Reineke jedoch in jüngster Zeit auffallend häufig. Hat das Raubtier seine Scheu vor besiedelten Gebieten verloren? Könnte eine Begegnung für den Menschen gar gefährlich werden?

Sein Ruf ist nicht der beste: Er gilt als Hühnerdieb, Überträger von Krankheiten sowie Schädlingen und darf fast ohne Schonzeit gejagt werden. Ist es daher berechtigt, sich vor dem intelligenten Tier in Acht zu nehmen?

Markus Feller, stellvertretender Leiter des Forstbezirks Kraichgau, hält den Fuchs für keine Gefahrenquelle. Tollwut? "Das war mal", gibt Feller Entwarnung. Auch als Überträger des Fuchsbandwurms sei der Flaneur am Straßenrand keine wirkliche Bedrohung. "Eine reale Gefahr besteht nicht", so Feller, der es zudem für wenig wahrscheinlich hält, dass das zwischen Epfenbach, Spechbach und Reichartshausen umher wandernde Tier aggressiv werden könnte.

Er hält es für eine "Einzelbeobachtung", warnt vor Verallgemeinerungen und geht davon aus, dass es sich um ein und den selben Fuchs handelt. Zudem tippt er auf einen jungen Vertreter seiner Art: "Die sind nämlich meistens etwas unbedarfter und neugierig", weiß Feller. Seine Einschätzung: Ein älteres Tier hätte sich zwischen Wohnbebauung, Kreisstraße und Wald schon längst "vom Acker gemacht". Dass Wildtiere zunehmend ihre Scheu vor besiedeltem Terrain verlieren, sei durchaus mehr und mehr bei den Wildschweinen zu beobachten: "Sie haben entdeckt, dass der vom Menschen bewohnte Bereich eine leichte Nahrungsquelle ist."

Dennoch: Bei Reineke auf dem Radweg glaubt Feller nicht an ein allgemein gültiges Phänomen. Dr. Manfred Jacobi aus Neckarbischofsheim, der seit 40 Jahren auf die Jagd geht und den Wald wie seine Westentasche kennt, dessen Sohn Dorian Jacobi Wildtierbeauftragter des Rhein-Neckar-Kreises ist, führt eine andere Ursache für das vermehrte Auftauchen des Waldbewohners ins Feld.

Dass Reineke derzeit oft vom Menschen entdeckt wird, liege schlicht daran, dass die Ackerflächen inzwischen fast alle abgeerntet sind. "Der Mais ist weg, das Getreide ist weg: Da sieht man den Fuchs eben besser, vor allem in den Morgen- und Abendstunden", erklärt Jacobi. Auch auf die Tollwut-Gefahr wirft der Jägersmann den Blick eines Praktikers und hinterlässt ein großes Fragezeichen: "Das weiß man nie." Gebannt sei die Gefahr nur theoretisch.

So werde längst nicht jedes erlegte Tier veterinärmedizinisch untersucht. Früher habe man die Kadaver in Heidelberg abgeben können und Geld dafür bekommen. Heute müsse man sich ans veterinärmedizinische Labor in Karlsruhe wenden. Diesen Aufwand betreibe wohl kaum einer, gibt Jacobi zu bedenken und meint: "Was glauben Sie, wie viele Tollwut-Rehe gegessen werden?" Unwissentlich freilich. Und freilich sei der Erreger in gekochtem Zustand für den Menschen unbedenklich.