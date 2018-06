Epfenbach. (cba) Türen, die nicht rechtzeitig geliefert wurden, haben den Terminplan der Rathaussanierung gestört und die Fertigstellung des Zwei-Millionen-Euro-Projekts verzögert. Jetzt überlegt sich die Kommune, von der beauftragten Firma Schadenersatz zu fordern, wie in der jüngsten Gemeinderatsitzung bekannt wurde. Gemeinderat Olaf Krebs wollte wissen, ob die Gemeinde jetzt Regressansprüche geltend machen könne: "Denn es entstehen ja nachweislich Kosten." Die Mietcontainer beim Feuerwehrgerätehaus, in denen die Verwaltung während des Rathausumbaus untergebracht ist, schlagen mit 3000 Euro im Monat zu Buche. Sie sollten ursprünglich bereits im vergangenen März geräumt werden.

Wie Bürgermeister Joachim Bösenecker auf RNZ-Nachfrage mitteilt, habe die Firma, die beauftragt war, die Innentüren einzubauen, auf Abruf nicht liefern können. Die Türen seien noch gar nicht bestellt, weil die Aufforderung aus dem Rathaus zur Bestellung nicht eingegangen sei, argumentierte das Unternehmen - was wiederum den Bürgermeister erstaunt: "Wenn ich einer Firma einen Auftrag erteile, gehe ich doch davon aus, dass ich nicht noch mal extra die Bauteile ordern muss." Auch den Bauleiter sah er in der Sache in der Pflicht.

Planer Volker Sternemann gab der Bürgervertretung außerdem einen Überblick über die Angebote für die anstehenden Verkehrswegebauarbeiten sowie die Schlosserarbeiten. Aufträge gingen an die Firma Wesch aus Schönbrunn (153.627 Euro) und die Firma Bräutigam aus Meckesheim (31.205 Euro).