Ein Dachstuhl in Epfenbach stand in Flammen. Foto: Buchner

Epfenbach. (jubu/make) Meterhoch loderten die Flammen in den Nachthimmel. Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind den ganzen Morgen über in Epfenbach im Einsatz gewesen. Ob die Bewohner des vom Brand in Mitleidenschaft gezogenen Hauses am Hessenberg wieder zurückkehren können, ist noch unbekannt.

Zunächst war den Epfenbacher Löschkräften gegen sieben Uhr der Brand eines Gartenschuppens gemeldet worden, erklärt Kommandant Oliver Kohlhepp. "Beim Eintreffen der ersten Wehrleute brannten eine Scheune bereits und die Flammen griffen auf ein direkt angebautes Wohnhaus über", so Kohlhepp weiter. Die Feuerwehrkräfte verhinderten zunächst, dass sich der Brand auf weitere direkt angebaute Gebäude ausbreitete.

Kommandant Kohlhepp spricht von einer alten und dichten Bebauung, welche den Löscheinsatz zusätzlich erschwerte. Löschangriffe erfolgten durch das Hinterhaus, das Haupthaus sowie über die eingesetzte Drehleiter aus dem Odenwald.

Unterdessen löste die Rettungsleitstelle Großalarm aus: Feuerwehrkräfte aus Aglasterhausen, Spechbach, Reichartshausen und Waibstadt rückten nach.

Die 70 eingesetzten Männer und Frauen bekamen den Brand schließlich unter Kontrolle.

Bei Tageslicht konnten die Brandermittler des Sinsheimer Reviers dann das ganze Ausmaß erkennen: Eine Scheune wurde zerstört, der Dachstock des angrenzenden Wohnhauses brannte aus.

Die beiden Bewohner des Hauses konnten unverletzt entkommen und befanden sich am Sonntagmorgen in Betreuung der Feuerwehr. Ob das Gebäude noch bewohnbar ist, war zunächst unklar. Oliver Kohlhepp zufolge seien mindestens umfangreiche Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Der entstandene Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Euro betragen.