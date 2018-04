Von Christiane Barth

Epfenbach. Sind Brutvögel, Fledermäuse und die Zauneidechse in Epfenbachs künftigem Neubaugebiet heimisch? Möglicherweise ja. Um jedoch Gewissheit zu haben, ob in den "Betheläckern" als gefährdet geltende Tierarten vertrieben werden könnten, wenn Kran, Bagger und Planierraupe zur Baureifmachung des Geländes am Ortsrand zwischen Bethelweg, Schildwach, Gassenrain und Waibstadter Straße anrücken, legen sich nun in den nächsten Tagen die Biologen mehrere Wochen lang auf die Lauer.

Falls sich der Verdacht auf das Vorkommen von schützenswerten Tieren bestätigen sollte, ist das Vorhaben, das laut Planer und des Bauherrn (der Gemeinde Epfenbach) in einem beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuchs zügig durchgeführt werden soll, dennoch nicht gefährdet. "Im Frühjahr 2019 können wir dann trotzdem loslegen", versichert Stadtplaner Dietmar Glup vom Sinsheimer Büro Sternemann und Glup. Der Zeitplan sei nicht bedroht, falls bedrohte Tierarten in den Betheläckern gefunden werden sollten. "Von einer Verzögerung kann man nicht sprechen", betont Dietmar Glup.

Denn mit der sogenannten "speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung" starte man bereits jetzt, also rechtzeitig und zeitnah zum Gemeinderatsbeschluss, der das Bebauungsplanverfahren auf den Weg schickte. Nun soll das 3,6 Hektar große Gelände gezielt nach Indizien auf Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien durchkämmt werden. Denn bei einer Voruntersuchung im August 2017 sei man zumindest ansatzweise fündig geworden, so dass die Naturschutzbehörde in ihrem Gutachten davon ausgeht, das Vorkommen dieser Tiere sei "nicht auszuschließen".

Auch für die Maßnahmen zur Ausquartierung aus den Abgrenzungen des geplanten Baugebiets, bleibt laut Glup noch reichlich Zeit - selbst dann, wenn die Biologen fündig werden sollten, auf die Zauneidechse stoßen würden und folglich als CEF-Maßnahme (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) Ersatzhabitate schaffen müssten. So geschehen bereits unweit des Areals "Betheläcker", beim Gewerbegebiet Zuckerbaum.

Dort errichteten die Biologen im Juni 2016 aus Steinen, Holz, Wurzeln und begrünten Erdhaufen mit tiefen Löchern als Rückzugsmöglichkeit neue Refugien für die Reptilien. Aufwendig, aber notwendig, um den Bau des Zubringers an der Helmstadter Straße, der L 530, zu ermöglichen. Dass die Zauneidechse ein paar Meter weiter westwärts ebenfalls heimisch ist, scheint nicht unwahrscheinlich.

Falls darüber hinaus geschützte Brutvögel und Fledermäuse in den Betheläckern entdeckt werden, sind zwar ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, diese jedoch bei weitem nicht so zeit- und kostenintensiv wie die Schaffung von Ersatzhabitaten für die Zauneidechse. Es müsste dann beispielsweise mit der Auflage, Sträucher und Zäune nur außerhalb der Vegetationsperiode zu schneiden oder mit der Aufforderung, Nisthilfen beim Baugebiet zu schaffen, gerechnet werden.

Im Mai, so schätzt Glup, könne die "spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung" voraussichtlich abgeschlossen werden. Unterdessen arbeite das Büro weiter am Bebauungsplan. Das Vermessungsbüro Schwing und Dr. Neureither werde außerdem parallel zur Planung die Prozesse zur Umlegung der Grundstücke in Gang setzen.

Anvisiert ist zunächst eine allgemeine Infoveranstaltung. Dabei soll der Ablauf des Umlegungsverfahrens, die Entwicklung vom Ackerland bis zum Bauland und bis zum Inkrafttreten des Umlegungsplans in allen Details erklärt werden. Danach sollen Einzelgespräche mit den Grundstückseigentümern durchgeführt werden. Terminiert ist jedoch noch nichts.