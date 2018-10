Epfenbach. (cba) Die Schließung der örtlichen Sparkassenfilialen stößt bei den Gemeinderäten auf Unverständnis. Bürgermeister Joachim Bösenecker sprach von einem "Wettbewerbsnachteil für den Standort Epfenbach." Mit einem förmlichen Schreiben habe er an den Vorstand der Sparkasse appelliert, die Schließung "zurückzunehmen und die Filiale zu erhalten." Doch der Vorstandsvorsitzende Norbert Grießhaber halte an der Entscheidung des Geldinstituts fest.

"Diesen Rückzug aus der Fläche finde ich sehr bedauerlich, kann aber eine Änderung der Geschäftspolitik nicht erzwingen", brachte Bösenecker seine Enttäuschung zum Ausdruck: "Immerhin ist die Sparkasse Teil kommunaler Trägerschaft und sollte in den Kommunen präsent sein." Das Ortsoberhaupt gab zu bedenken, dass die Epfenbacher Filiale auch von den Bewohnern Spechbachs genutzt werde. Auch die Gemeinderäte hielten ihren Unmut über die Geschäftspolitik des Unternehmens nicht zurück: "Ich war entsetzt", so Beate Metzler-Klenk, "das ist kein schöner Zug, so mir nichts, dir nichts in Epfenbach zu schließen. Das ist ein schwerer Verlust."

Manfred Hafner wusste: Die Entscheidung sei von "langer Hand" geplant worden, und für eine Korrektur bestünden keine Chancen. "Natürlich ist das sehr bedauerlich und wir müssen sehr darauf achten, dass unsere Infrastruktur nicht verloren geht." Eine Dynamik, die nach Ende einer Filiale bald das Aus weiterer wichtiger Einrichtungen nach sich ziehe, gelte es zu vermeiden. Hafners Appell: Am Angebot, über das das Dorf jetzt noch verfügt, unbedingt festzuhalten und vor weiteren Verlusten "auf der Hut zu sein."