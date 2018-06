Epfenbach. (cba) "Achtung, Achtung, hier spricht der Bürgermeister": Recht ungewöhnlich im digitalen Zeitalter, dass über Lautsprecher am Feuerwehrauto verkündet wird, wenn sich die Bürger auf etwas gefasst machen müssen. Auf eine komplette Unterbrechung ihrer Wasserversorgung nämlich. So geschehen am Mittwochabend. Denn ein Rohrbruch an der Hauptleitung ließ Joachim Bösenecker nicht viel Zeit, die Bürger über andere Kanäle zu informieren. Deshalb fuhr er mit der Feuerwehr und informierte per Megafon, dass die Wasserhähne am nächsten Tag versiegen würden.

Ein Leck in der Hauptleitung ist die Ursache. Die Gemeinde bemerkte den Schaden, weil ein stetiges Rinnsal die Straße entlang lief - acht Kubikmeter Wasserverlust in der Stunde. Der Einsatztrupp der Wasserversorgungsgruppe Mühlbach aus Bad Rappenau reparierte den Schaden am Donnerstag an der Hauptleitung, die parallel zur Kreisstraße 4190 nach Waldwimmersbach verläuft, kurz vorm Grillplatz "Kraichgaublick".

"Muffe kaputt", stellte Baustellenleiter Marcel Scherer fest. Die Reparatur der etwa 40 Jahre alten Fallleitung - die Haupttrasse direkt vom Hochbehälter ins Ortsnetz - erfolgte in zweieinhalb Metern Tiefe. Der Bruch passierte, weil sich das alte Asbestzementrohr im Laufe der langen Zeit gesetzt hat. Letztlich waren die Folgen überschaubar: Die Wasserversorgung musste nur für etwa eine halbe Stunde unterbrochen werden. "Wir versuchen, das so lange hinaus zu zögern, bis wir alles vorbereitet haben, um die eigentliche Reparatur vorzunehmen", so Scherer. Und: So lange Wasser durchs Rohr läuft, dringt kein Erdreich in den Kanal.

Konsequenzen hatte die Aktion auch für die Feuerwehr: Sie musste eigens ihre Alarm- und Ausrückeordnung ändern, um im Falle eines Brandes Tanklöschfahrzeuge benachbarter Wehren ordern zu können. "Man muss auf alles gefasst sein," so Marcel Scherer. Ein kapitaler Schaden wie dieser an einer Hauptleitung komme so gut wie nie vor, weiß der Baustellenleiter: "Die Leitung ist relativ drucklos, erst unten im Ort haben wir etwa fünf Bar Druck."