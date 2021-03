Epfenbach. (zg) Die mobilen Impfteams, die in der Gemeinde die Vor-Ort-Impfungen durchführen, können auch über 70-Jährige in Epfenbach impfen, wie die Gemeinde mitgeteilt hat. Erst hat sie die Bestätigung vom Rhein-Neckar-Kreis bekommen, dass auch Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Jahr erst noch 80 Jahre alt werden an der Aktion teilnehmen können. "Durch diese erste Öffnung konnten sich 16 weitere Personen über ein Schreiben der Gemeinde mit entsprechendem Impfangebot freuen", heißt es. Seit Kurzem ist nun auch klar, dass der Kreis der Berechtigten nochmals erweitert werden kann. Nämlich um Personen, die über 70 Jahre alt sind.

Allerdings stehen nur 140 Impfdosen zur Verfügung. In Epfenbach leben aber 230 Menschen, die zwischen 70 und 80 Jahre alt sind. Das bedeutet, dass nicht jeder von den mobilen Impfteams eine Spritze bekommen kann. Daher ermittelt die Gemeinde nun, wie viele Impftermine sie an die unter 80-Jährigen vergeben kann. "Diese freien Termine werden dann an die Bürgerinnen und Bürger von 80 Jahren abwärts aufgefüllt." Diese hat die Gemeinde bereits angeschrieben. Sie sollen sich bis Montag im Rathaus melden. Spätere Rückmeldungen kann die Gemeinde nicht berücksichtigen.