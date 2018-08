Epfenbach. (cba) Dauerparker in der Ortsmitte sind Bürgern und Verwaltung ein Dorn im Auge. Der Marktplatz ist ein zentraler Treffpunkt des Dorfes, an dem sich Menschen begegnen sollen. Der Platz wird jedoch zunehmend von Autos in Beschlag genommen, für die dort ein dauerhafter Abstellort beansprucht wird, und um die Parkplätze zwischen evangelischer Kirche, Gasthaus zur Krone und Roter Gasse ist eine Jagd entstanden. Anlieger beschwerten sich in der jüngsten Gemeinderatsitzung über die Situation.

Bürgermeister Joachim Bösenecker erklärt: "Der Marktplatz ist zugestellt von Firmen- und Privatfahrzeugen und sogar Wohnmobilen." Verfügbarer Parkraum, der der Öffentlichkeit zur Verfügung stehe, sei rar geworden. Zudem ziehe das Gasthaus weitere Fahrzeuge an. "Der Marktplatz ist zu einer Zeit gebaut worden, als die Menschen noch nicht so mobil waren und nicht so viele Autos besaßen wie heute", sagt Bösenecker, "heute gibt es daher in unserer Ortsmitte viel zu wenig Parkplätze. Das schafft Ärger und Verdruss."

Der Bürgermeister bemühte sich in der Sitzung, die Wogen zu glätten: "Es gibt Überlegungen im Rathaus, die Situation durch das Anlegen weiterer Parkplätze zu entschärfen." Angedacht sei, das Parken am Marktplatz etwa auf die Dauer von zwei Stunden zu limitieren, so wie man es bereits bei den Friedhofsparkplätzen realisiert habe.

Gemeinderat Manfred Hafner griff das Thema auf und beantragte, die Problematik in der nächsten Sitzung zu diskutieren: Er sprach davon, Kurzzeitparkplätze einzurichten, Parkscheibenpflicht einzuführen und bei Ordnungswidrigkeiten "Maßnahmen zu ergreifen", um die öffentlichen Parkplätze wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.