Noch sieht die Trafo-Station am Mehrgenerationenpark trist aus. Daran ändern auch die gesprayten Schriftzüge nichts. Bald soll hier aber, wie in vielen anderen Ortschaften auch schon, ein individuelles Graffito-Kunstwerk entstehen. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Auch wenn der Haushalt das dominierende Thema bei der jüngsten Gemeinderatsitzung war, haben sich die Bürgervertreter ebenso mit anderen Dingen, die das Dorf betreffen, beschäftigt. Die Splitter:

> Eine Förderung aus dem "Leader"-Regionalprogramm bekommt die Gemeinde wahrscheinlich für das Sonnensegel, das im Mehrgenerationenpark aufgestellt werden soll. Die erste Hürde ist genommen, denn der Auswahlausschuss hat das Projekt ausgewählt. Jetzt kann die Gemeinde den offiziellen Förderantrag stellen. Bürgermeister Joachim Bösenecker geht "zu 98 Prozent davon aus", dass die Förderung auch zustande kommt. Dann könnte die Gemeinde 10.058 Euro von "Leader" bekommen. Das wäre ein bisschen mehr als die Hälfte dessen, was das Sonnensegel kostet.

> Das Interkommunale-Testzentrum in der Sport- und Kulturhalle wird immer besser angenommen. Haben sich beim ersten Termin 19 Leute auf das Corona-Virus testen lassen, waren es, wie Bösenecker sagte, am darauffolgenden Samstag bereits 37 Menschen. Es funktioniere alles gut, meinte der Rathauschef, auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Spechbach.

> Auch der Schmiedeweg war wieder Thema. Das seit Monaten bestehende Problem, dass die Gehwege, die wegen des Glasfaserausbaus geöffnet wurden, noch immer nicht geschlossen sind, sprach Friedbert Ziegler an. Der Weg sehe "aus wie Sau". Er regte auch an, dass die ganze Straße saniert und nicht nur ausgebessert werden müsste. "Geld hin, Geld her." Er befürchtet, dass die BBV geht und unfertige Baustellen hinterlässt. Bösenecker konnte beruhigen. Er erklärte, dass alles, was wegen des schnellen Internets provisorisch aufgemacht wurde, von einer Straßenbau-Firma auch wieder geschlossen würde. Diese sei bereits im Einsatz. "Das läuft", meinte er.

CDU-Sprecher Manfred Hafner sprach auch das ziemlich große Loch mitten auf der Fahrbahn im Schmiedeweg an. Er fragte, ob die Firma, die für die BBV Baustellen schließt, das nicht auch kostengünstig beheben könnte. "Auf den Schmiedeweg haben wir ein besonderes Auge", sagte Bösenecker und fügte hinzu, dass der Zustand unumstritten sei. Vergangene Woche gab es dann eine Vor-Ort-Besichtigung mit den ausführenden Firmen, bei der festgelegt wurde, dass die Gehwege "großzügig saniert" werden, wie Bösenecker sagte. Und auch das von Hafner angesprochene Loch wird geschlossen.

> Graffiti soll es auf den Trafostationen am Mehrgenerationenpark geben – vorausgesetzt die Gemeinde möchte dies. Der Netzbetreiber "Syna" hat eine entsprechende Anfrage an Bösenecker gerichtet. Beate Metzler-Klenk von der SPD fand die Idee "begrüßenswert", genauso wie die anderen Gremiumsmitglieder. Die Motivwahl wurde nur kurz angesprochen. Bösenecker tendierte für Bilder des Parkes, lässt der "Syna" aber freie Hand und vertraut auf deren künstlerisches Können.

> Die Bushaltestelle an der Schule sprach Jan Willfarth (SPD) in diesem Zusammenhang auch an. Er schlug vor, diese mit einer anderen Farbe als weiß zu streichen, damit sie nach zwei Wochen nicht aussehe wie wenn sie drei Jahre nicht gestrichen worden wäre. Er fragte: "Gibt es in der Schule keine Sprayer?" Hafner machte den Vorschlag, die "Syna" zu fragen. "Umsonst ist das bestimmt nicht", erwiderte daraufhin Metzler-Klenk und Ziegler konterte: "Aber fragen ist umsonst."