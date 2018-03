Von Christiane Barth

Epfenbach. Die angehenden Fünftklässler lassen sich von den jetzigen Fünftklässlern an der Hand nehmen, erfahren, was "cool" ist an der Schule. Tag der offenen Tür in der Gemeinschaftsschule am Standort Merianschule: "Wir hoffen, dass wir wieder zwei fünfte Klassen zusammen bekommen", so Bürgermeister Joachim Bösenecker. Im zweiten Jahr läuft nun der Tandembetrieb von Grafeneck- und Merianschule, die sich zur Gemeinschaftsschule formiert haben: Unter den organisatorischen Dach der Grafeneckschule werden die Schüler der fünften und sechsten Klassen in Epfenbach unterrichtet, die Schüler der siebten bis zehnten Klassen später in Helmstadt. Es ist ein Modell, das sich auf keine Vergleichswerte stützen kann.

Rektor Klaus Klinger spricht von einem "Versuch". Und von anderen Gemeinschaftsschulen, die im Tandemprinzip verfahren sind und inzwischen aufgeben mussten. Denn bei allen pädagogischen Chancen, die das Schulmodell bieten will, ist es doch auch eine Herausforderung: Dies wurde beim Gespräch mit dem Schulleiter der Grafeneckschule deutlich.

Herausforderungen haben sowohl die Schüler wie die Lehrer zu meistern: Unterricht ist von Montag bis Donnerstag von 7.55 Uhr bis 15.55 Uhr, eine Stunde Mittagspause inklusive. Freitags ist früher Schluss. Da bleibt wenig Zeit für Hobbys. Von den Vereinen seien schon Klagen gekommen, meint Klinger. Im Lehrerkollegium werde es außerdem schwierig, Zeit für Besprechungen herauszuschlagen, so Klinger. Hinzu kommt die logistische Herausforderung: Die Schüler müssen von Reichartshausen, Helmstadt, Waibstadt, Neckarbischofsheim und Eschelbronn nach Epfenbach befördert werden. Man habe zwar gewusst, worauf man sich eingelassen habe, so Klinger, dass die Beförderung jedoch derart viel Zeit in Anspruch nimmt, damit habe man doch nicht gerechnet. Auch eine Mutter klagt über umständliche Bus- und Bahnverbindungen. "Doch das ist immer noch nicht unser Hauptproblem", so der Schulleiter. Denn die Gemeinschaftsschule kämpft um ihr Ansehen. "Wir werden immer noch als dritte Schule wahrgenommen", so Klinger. Das werde der Schulart, deren Ziel es ist, alle Leistungsniveaus abzudecken, nicht gerecht.

Zehn Lehrer jeweils aus beiden Einrichtungen bilden das Kollegium der Gemeinschaftsschule. Auch für sie bringe das Modell Veränderungen mit sich, die bewältigt werden wollen. Statt Noten nun also Evaluation, statt etwa eine Drei ins Zeugnis zu schreiben ist nun eine viel differenziertere Beurteilung gefragt. Auch die erzieherischen Kompetenzen der Lehrer seien mehr gefordert, etwa in Coaching- oder Elterngesprächen. "Ich bin froh, dass wir in der Gemeinschaftsschule Lehrer haben, die das wirklich machen wollen", so der Schulleiter, "der Erfolg der Gemeinschaftsschule hängt viel von den Kollegen ab, die dahinter stehen."

Der Migrantenanteil in den Fünften und der Sechsten liege bei etwa 15 Prozent, so Klinger, Probleme, die sich durch kulturelle Unterschiede ergeben, seien in den unteren Stufen bislang gering. Schulsozialarbeit an der Schule werde überdies gut angenommen: "Sie ist Gold wert". Auch heute noch müsse er noch gelegentlich sanktionieren, so der Rektor, aber wesentlich später, weil zunächst die Werkzeuge der Schulsozialarbeit angewandt werden und auch oft greifen.

Die Klasse 5a der Gemeinschaftsschule ist zudem eine Inklusionsklasse, in der auch zwei Schüler mit Behinderung unterrichtet werden. Die Arbeitsmaterialien für diese werden in Zusammenarbeit mit einer Sonderpädagogin der Steven Hawking-Schule ausgearbeitet, erklärt die Lehrerin Eva Mann. Die Gemeinschaftsschule zählt derzeit 51 Schüler, 32 davon in den fünften Klassen.