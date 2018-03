Von Christiane Barth

Epfenbach. Die Überlegungen, neues Bauland zu schaffen, laufen seit einem Jahr. Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Die Gemeinde schafft im südwestlichen Zipfel ihrer Gemarkung, oberhalb des Bethelwegs in Richtung Helmstadt, neues Bauland. Knapp 50 Bauplätze sollen auf den knapp 3,6 Hektar "Betheläckern" entstehen - vor allem für junge Familien. Der Bebauungsplan könnte schon in der zweiten Jahreshälfte in Kraft treten, dennoch: "Wir sind ganz am Anfang" machte Matthias Neureither vom Vermessungsbüro "Schwing und Dr. Neureither" aus Mosbach, das auch gleich den Auftrag für die Umlegung erhielt, deutlich.

"Relativ frühzeitig" wolle man die Erschließungskosten ermitteln, denn danach richten sich die Bauplatzpreise. Städteplaner Dietmar Glup will das Planverfahren "straff durchzuziehen". Gemeinderat Dirk Rosenzopf unterstrich: "Viel länger können wir nicht warten. Epfenbach braucht Bauplätze."

Denn die Hoffnung auf innerörtliche Schaffung von Wohnraum hat man fast aufgegeben. So habe eine Befragung von Grundeigentümern ergeben, dass Verkauf oder Bebauung der freien Bauplätze im Ortskern kaum angestrebt werde.

21 Grundstücke sind in dem jetzigen Areal einbezogen. Sie gehören 17 Einzeleigentümern und zwölf Eigentümergemeinschaften. Diese sollen von Anfang an in ein "transparentes Verfahren" (so Neureither) eingebunden werden. Schon innerhalb der nächsten drei Monate sollen Zahlen auf den Tisch kommen: "Was kostet es? Was springt dabei raus?" (Rosenzopf).

Denn durch die Planung entstehe eine Wertsteigerung für die Eigentümer, meinte Neureither: "Es werden Wertvorteile gebildet, die bezahlt werden müssen." Aber auch die Gemeinde solle profitieren, betonte Neureither. In einer der nächsten Sitzungen solle nun ein Erschließungsträger ausgewählt und sollen die Kosten ermittelt werden.

Das Baugebiet soll deklariert werden für "gemischte Bauflächen" und Wohnbauflächen, es überschreitet die Ausweisung des Flächennutzungsplans um 30 Meter. Wohnbebauung sei das primäre Ziel, so Glup, man wolle aber auch "nicht störendes Gewerbe" zulassen.

Denn entlang des Bethelwegs ist bereits Gewerbe ansässig. Vorteil des verkürzten Verfahrens sei, so Glup: "Wir müssen mit den Fachbehörden nicht über die 30 Meter diskutieren, und wir müssen nicht den Gemeindeverwaltungsverband beschließen lassen, den Flächennutzungsplan zu erweitern."

Der Vorentwurf ist als L-Form angelegt: Parallel des Bethelwegs verläuft das Gebiet in einem Winkel entlang der jetzigen Wohnbebauung, ausgehend von einem Bauernhof. Die Erschließung ist über eine Ringleitung, die an der vorhandenen Infrastruktur des Bethelwegs entspringt, geplant. Glup riet, jetzt "frühzeitig die Fachbehörden abzuklopfen". Dazu bleibt nun auch ausreichend Zeit. Denn bevor es in die heiße Planungsphase geht, müsse vorab von April bis Juni eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt werden.

Bei einer Voruntersuchung nämlich habe es Hinweise auf das Vorkommen von Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien in den "Betheläckern" gegeben. Könnte das Baugebiet, wenn dort dort geschützte Tierarten heimisch sind, auf der Kippe stehen? "Im Extremfall schon", so der Bürgermeister Joachim Bösenecker auf RNZ-Anfrage, "oder man muss neuen Lebensraum schaffen, so wie wir es im Gewerbegebiet Zuckerbaum beim Bau des Zubringers für die Zauneidechse gemacht haben." Der Gemeinderat schickte das Bebauungsplan- und Umlegungsverfahren auf den Weg und bildete einen Umlegungsausschuss.